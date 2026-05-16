சிஎஸ்கே அணியை இன்னும் நம்பலாமா...? பிளே ஆப் போக என்ன சான்ஸ் இருக்கு?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 16, 2026, 03:11 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:11 PM IST

IPL 2026 Playoff Qualification: ஐபிஎல் 2026 தொடரில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, மற்ற அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது? என்பதை இங்கு காணலாம்.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஆர்சிபி அணி நிச்சயம் பிளே ஆப் சென்றுவிடும். பஞ்சாப் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் அணிகளை எதிர்கொள்கிறது. முதல் நான்கு இடத்திற்குள் நிறைவு செய்ய 99.4%  வாய்ப்பும், முதல் இரண்டு இடத்திற்குள் நிறைவு செய்ய 83.4% வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: இந்த அணிக்கும் இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் உள்ளன. இன்று கொல்கத்தா உடனும், வரும் 21ஆம் தேதி சிஎஸ்கே அணியுடனும் போட்டிகள் இருக்கின்றன.முதல் இரண்டு இடங்களில் நிறைவு செய்ய குஜராத்திற்கு 90.2%  வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிச்சயம் பிளே ஆப் சென்றுவிடும்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இந்த அணிக்கு சிஎஸ்கே மற்றும் ஆர்சிபி அணிகளுடன் அடுத்தடுத்து போட்டிகள் இருக்கின்றன. இவர்கள் டாப் 4 இடத்திற்குள் நிறைவு செய்ய 82.8%  வாய்ப்புகளும், டாப் 2 இடத்திற்குள் நிறைவு செய்ய 38.9%  வாய்ப்புகளும் உள்ளன. 

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: இந்த அணிக்கு அடுத்து ஆர்சிபி மற்றும் லக்னோ அணியுடன் போட்டிகள் இருக்கின்றன. பிளே ஆப் தகுதிபெற 50.3% வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், முதல் இரண்டு இடத்திற்கு 9.8% வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: இந்த அணிக்கு அடுத்து எஸ்ஆர்ஹெச் மற்றும் குஜராத் அணிகளுக்கு போட்டிகள் இருக்கின்றன. பிளே ஆப் தகுதிபெற 35.9% வாய்ப்புகளும், முதல் இரண்டு இடத்திற்கு 11.1% வாய்ப்புகள் உள்ளன.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: இன்னும் 3 போட்டிகள் உள்ளன. டெல்லி, லக்னோ, மும்பை என புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசியில் இருக்கும் அணிகளுடன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் விளையாடுகிறது. இந்த மூன்று அணிகளும் தற்போதைய சூழலில் மிக மிக ஆபத்தான அணிகள், எவ்வித கவலையுமின்றி விளையாடுவார்கள். பிளே ஆப் தகுதிபெற 60.4% வாய்ப்புகளும், முதல் இரண்டு இடங்களில் முடிக்க 19.9% வாய்ப்புகளும் உள்ளன. 

கேகேஆர்: இந்த அணிக்கும் குஜராத், மும்பை, டெல்லி அணியை சந்திக்கிறது. டாப் 2 போக வாய்ப்பே இல்லை. பிளே ஆப் சான்ஸ் 5.1% ஆகும். 

 

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: இந்த அணிக்கும் ராஜஸ்தான், கேகேஆர் அணியுடன் போட்டிகள் உள்ளன. பிளே ஆப் வாய்ப்பு 6.1% உள்ளது. டாப் 2 இல் முடிக்க வாய்ப்பே இல்லை.

