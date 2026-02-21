IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!

IPL 2026 Impact Players Options: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் ஆப்ஷன்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 சீசன் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கி, மே மாத இறுதிவரை நடைபெற உள்ளது. இதுவரை அட்டவணை வெளியிடப்படவில்லை.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: சுயாஷ் சர்மா, மங்கேஷ் யாதவ், தேவ்தத் படிக்கல், யாஷ் தயாள்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: வைஷாக் விஜய் குமார், ஹர்பிரீத் பிரர், பிரப்சிம்ரன் சிங், யாஷ் தாக்கூர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: மயங்க் மார்க்கண்டே, அஸ்வனி குமார், அத்தர்வா அன்கோலேகர், ரோஹித் சர்மா.
குஜராத் டைட்டன்ஸ: பிரசித் கிருஷ்ணா, சாய் கிஷோர், இஷாந்த் சர்மா, அர்ஷத் கான்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: அஷுடோஷ் சர்மா, முகேஷ் சர்மா, சமீர் ரிஸ்வி, டி நடராஜன்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: ஷீஷன் அன்சாரி, சிவம் மாவி, இஷான் மலிங்கா.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: மயங்க் யாதவ், திக்வேஷ் ரதி, அப்துல் சமத்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: மதீஷா பதிரானா, வைபவ் அரோரோ, ஆகாஷ் தீப், அன்குல் ராய்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: சந்தீப் சர்மா, நான்ரே பர்கர், சுபம் தூபே.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: கலீல் அகமது, ராகுல் சஹார், அன்சுல் கம்போஜ், கார்த்திக் சர்மா, எம்எஸ் தோனி.