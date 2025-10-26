English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026ல் அனைத்து அணிகளின் கேப்டன்சி நிலை குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

IPL Mini Auction: ஐபிஎல் 20226 சீசன் நெருங்கி வருவதால், நாளுக்கு நாள் அதன் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. குறிப்பாக சிஎஸ்கே, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளின் தலைமை பொறுப்பு மாறுமோ என்ற சந்தேகம் இருக்கும் நிலையில், அனைத்து அணிகளின் கேப்டன்சி நிலை குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) - பேட் கம்மின்ஸ்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஆண்டும் பேட் கம்மின்ஸ் வழி நடத்துவார். பேட்டிங் திறன் பந்து வீச்சு தலைமை பொறுப்பு என அனைத்து இருக்கும் இவர் மீது அந்த அணி நிர்வாகம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளது. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) - ஹார்டிக் பாண்டியா: 2025 ஐபிஎல் சீசனில்தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஹர்திக் பாண்டியா ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த அணியை அவர் சிறப்பாக வழிநடத்திய நிலையில், அடுத்த ஆண்டும் அவரே தொடருவார். 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (கேகேஆர்) - அஜிங்க்யா ரஹானே: KKR அணியில் அஜிங்க்யா ரஹானேவின் தலைமைத்துவ எதிர்காலம் நிச்சயமற்றதாகத் தெரிகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில் அவர் அமைதியையும் கட்டமைப்பையும் கொண்டு வந்தாலும், வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்ற இளைய கேப்டன் பதவி விருப்பங்களை அந்த அணி ஆராய்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மெகா ஏலம் வரவிருக்கும் நிலையில், கேப்டன் பதவியில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி) - ரஜத் படிதார்: 2025 ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணியை ரஜத் படிதார் வழிநடத்தி அந்த அணிக்கு கோப்பையையும் வென்று கொடுத்தார். இதன் காரணமாக வர இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அவரே கேப்டனாக இருப்பார். 

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (பிபிகேஎஸ்) - ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: பிபிகேஎஸ் அணியின் கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டது, அந்த அணிக்கு மிகவும் தேவையான வழிகாட்டுதலைக் கொண்டு வந்தது. பஞ்சாப் அணியை இறுதி போட்டி வரை அழைத்து சென்றார். சிறப்பான தலைமை பண்பை கொண்டுள்ள ஸ்ரேயாஸ் ஐயரே அடுத்த ஆண்டும் அந்த அணியை வழிநடத்துவார். 

டெல்லி கேபிடல்ஸ் (டிசி) - அக்சர் படேல்: நடந்து முடிந்த ஐபிஎலில் டெல்லி அணி மிகவும் வலுவாக காணப்பட்டதால், மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அந்த அணி அதற்கேற்றவாறு விளையாடவில்லை. அதேபோல் ரிஷப் பண்ட் அந்த அணியை விட்டு வெளியேறிய பின்னர் அக்சர் படேல் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் அந்த பணியை சிறப்பாக செய்யாததன் காரணமாக அடுத்த ஆண்டு கேப்டன் பதவியில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) - ருதுராஜ் கெய்க்வாட்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் CSK-வின் அடுத்த தலைமுறை தலைவராக உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அவரது அமைதியான அணுகுமுறை, தந்திரோபாய முதிர்ச்சி மற்றும் நிலையான செயல்திறன் ஆகியவை அவருக்கு MS தோனியின் முழு ஆதரவைப் பெற்றுள்ளன. காயம் அல்லது வர்த்தக ஆச்சரியங்களைத் தவிர்த்து, IRL 2026-க்கும் ருதுராஜ் கேப்டனாகத் தொடர்வது உறுதி.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) - சுப்மான் கில்: குஜராத் அணியை ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பின்னர் சுப்மன் கில் வழிநடத்தி வருகிறார். தற்போது அவர் இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் உயர்ந்துள்ள நிலையில், அவரே குஜராத் அணியை தொடர்ந்து வழிநடத்துவார். 

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) - ரிஷப் பண்ட்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் விலை உயர்ந்த வீரர் ரிஷப் பண்ட் தான், ஆனால் அவரது செயல்திறன் அணியின் தேவைகளுக்கு ஏற்றதாக இல்லை. இதன் காரணமாக அவருக்கு களத்தில் அழுத்தம் இன்றி செயல்பட நிர்வாகம் மற்றொரு தலைமைத்துவ விருப்பத்தைத் தேடக்கூடும். 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) - சஞ்சு சாம்சன்: ஐபிஎல் 2026க்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸில் சஞ்சு சாம்சனின் எதிர்காலம் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அணி நிர்வாகத்துடனான கருத்து வேறுபாடுகளுக்குப் பிறகு அவர் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக வர இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் அணி கேப்டன்சி பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

IPL 2026 ipl captaincy change IPL Mini Auction IPL 2026 captaincy IPL 2026 team captains

