IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?

CSK Playing XI After MS Dhoni Ruled Out: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் இரண்டு வார போட்டியில் இருந்து எம். எஸ். தோனி விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதிலாக பிளேயிங் 11ல் எந்த வீரர்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று (சனிக்கிழமை மார்ச் 28) தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், இத்தொடரின் 3வது போட்டியில் தனது முதல் போட்டியை விளையாடுகிறது. அப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இந்த சூழலில், தோனி, 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் இரண்டு வார போட்டிகளில் இருந்து விலகுவதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அறிவித்திருக்கிறது.
தற்போது தோனிக்கு பதில் எந்த வீரர் விளையாடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தோனி இல்லாததால் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பர் செய்வார். ஆனால் பிளேயிங் 11ல் ஒரு வீரரை கொண்டு வர வேண்டும். அது எந்த வீரர்?
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரர் தோனியின் இந்த விலகலுக்கு பின்னர் ஒரு உத்தேச பிளேயிங் லெவனை அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11. ருதுராஜ் கொய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஊர்வில் படேல், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே சர்ஃபராஸ் கான் அல்லது ஆயுஷ் மாத்ரே, கார்த்திக் சர்மா அகியல் உசைன், நூர் அகமது, மேட் ஹென்றி, கலீல் அகமது. இம்பேக்ட் பிளேயர்: காம்போஜ் அல்லது கோஷ் அல்லது ராகுல் அல்லது கோபால்.