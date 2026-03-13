CSK-ல் சஞ்சுவுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம்... இந்த இடம்தான் பெஸ்ட் - சின்ன தல கருத்து!

CSK Sanju Samson: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம் என முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராஜஸ்தான் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார். நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற இவர் மீது சிஎஸ்கே அணி பெரிய எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. மே மாதத்தின் கடைசி வரை ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. முதல் 20 போட்டிகளை கொண்ட முதற்கட்ட அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. 5 மாநில தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், இரண்டாம் கட்ட அட்டவணை வெளியிடப்படும். 

முதற்கட்ட அட்டவணையில் சிஎஸ்கே அணிக்கு 4 போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஆர்சிபி, டெல்லி உள்ளிட்ட நான்கு அணிகளை முறையே சிஎஸ்கே அணி எதிர்கொள்கிறது. சிஎஸ்கே வீரர்கள் தற்போது சென்னையில் உச்சக்கட்ட பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

சிஎஸ்கே அணி இதுவரை 5 கோப்பைகளை வென்றிருந்தாலும், கடைசியாக 2023இல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. 2024 சீசனில் 5வது இடத்தையும், 2025 சீசனில் 10வது இடத்தையுமே சிஎஸ்கே பெற்றது. இதுவரை தொடர்ந்து இரண்டு சீசன்களில் பிளே ஆப் வராமல் சிஎஸ்கே இருந்ததும் இல்லை, கடந்தாண்டுதான் முதல்முறையாக சிஎஸ்கே கடைசி இடத்திலும் நிறைவு செய்தது. 

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பல வீரர்களை எடுத்து, சிஎஸ்கே அணி கடந்தாண்டை விட மொத்தமாக மாறியிருக்கிறது. ஜடேஜா, பதிரானா உள்ளிட்ட வீரர்களை சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டிருக்கிறது. சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து டிரேட் மூலம் பெற்றிருக்கிறது. நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற இவர் மீது சிஎஸ்கே அணி பெரிய எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது. அந்த சஞ்சு சாம்சன் குறித்து சிஎஸ்கேவின் முன்னாள் வீரரும், இந்திய அணியின் மூத்த வீரருமான சுரேஷ் ரெய்னா கூறிய கருத்துகளை இங்கு  காணலாம். 

"ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு பல ஆண்டுகளாக சஞ்சு சாம்சன் கேப்டனாக இருந்தார். அவரது இடம் அங்கு தெளிவாக இருக்கும். ஆயுஷ் மாத்ரே உடன் சஞ்சு அல்லது ருதுராஜ் ஆகியோரில் ஒருவர் ஓபனிங் வரலாம்...? இல்லையெனில் ஆயுஷ் 3வது இடத்தில் விளையாடுவாரா?. என்னை பொறுத்தவரை சஞ்சு சாம்சன் 3வது இடத்தில் விளையாடினால் நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால், அப்போதுதான் பிரெவிஸ் 4வது இடத்தில் வருவார்" என்றார். 

அதேநேரத்தில், "சஞ்சு சாம்சன்தான் கீப்பராக இருப்பார். உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் உருவாக்கிய சூழலை பார்த்தோம். மூன்றாவது இடத்தில் அவரது பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். ஆயுஷ் மாத்ரே - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரை டாப் ஆர்டரில் பேட்டிங் செய்ய அனுமதித்தால் மிடில் ஆடர் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்ததாகவும் வலுவாகவும் தெரிகிறது" என்றார்.   

மேலும் தோனி குறித்து பேசிய ரெய்னா, "எம்எஸ் தோனி களமிறங்கினால், கடைசி 2-3 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாடுவார் என்று நான் நினைக்கிறேன். பிரவெஸ் உடன் சஞ்சு களத்தில் இருந்தால், அடுத்து தூபே களமிறங்கலாம். சஞ்சு போன்ற ஒரு வீரர் வித்தியாசமான அனுபவத்தை அணிக்குள் தரும் என்பதும் முக்கியம்" என்றார்.   

சுரேஷ் ரெய்னா சொல்வது போல், சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட்டால் தோனி நிச்சயம் பிரதான பிளயேிங் லெவனில் விளையாட மாட்டார் என தெரிகிறது. தேவைப்பட்டால் 2வது பேட்டிங்கின் போது தோனி இம்பாக்ட் வீரராக களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.   

