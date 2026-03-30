IPL 2026: பிரெவிஸ் இல்லாத CSK... பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும்?

CSK Playing 11: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் விளையாட மாட்டார். இந்தச் சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 CSK: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனி மற்றும் பிரெவிஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக சில போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளனர். இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11-ல் மொத்தமாக மாறியுள்ளது.
சிஎஸ்கே அணி அதன் முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது. கௌகாத்தி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான தோனி மற்றும் பிரெவிஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஓபனர்கள்: சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஓபனராக களமிறங்குவார்கள்.
மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள்: நம்பர் 3 - உர்வில் பட்டேல், நம்பர் 4 - மேத்யூ ஷார்ட், நம்பர் 5 - சிவம் தூபே.
பின் வரிசை பேட்டர்கள்: நம்பர் 6 - சர்பராஸ் கான், நம்பர் 7 - பிரசாந்த் வீர், நம்பர் 8 - ஜேமி ஓவர்டன்/கார்த்திக் சர்மா.
பௌலர்கள்: நம்பர் 9 - மேட் ஹென்றி, நம்பர் 10 - கலீல் அகமது, நம்பர் 11 - நூர் அகமது. இம்பாக்ட் வீரர்: அன்சுல் கம்போஜ்.
மேட் ஹென்றி, கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ் ஆகியோர் பவர்பிளேவில் தலா 2 ஓவர்களை வீசலாம். நூர் அகமது, மேத்யூ ஷார்ட், பிரசாந்த் வீர் ஆகியோர் சுழற்பந்துவீச்சில் கைக்கொடுப்பார்கள். ஜேமி ஓவர்டன் இருந்தால் 2 ஓவர்கள் பந்துவீச வாய்ப்புள்ளது. தேவைப்பட்டால் ராகுல் சஹார் அல்லது ஷ்ரேயாஸ் கோபாலை விளையாடிவிட்டு, மேத்யூ ஷார்டை விளையாடாமல் டாப் ஆர்டரில் கார்த்திக் சர்மாவை களமிறக்கி, ஜேமி ஓவர்டனை பிளேயிங் 11ல் விளையாடலாம்.
பேட்டிங்கிலும் அதிரடி டாப் ஆர்டரும், பினிஷ் செய்யக்கூடிய பின்வரிசை பேட்டர்கள் இருக்கின்றனர். இருப்பினும், சிஎஸ்கே அணியில் இளம் வீரர்கள் அதிகம் இருப்பதால், சிஎஸ்கே எப்படி ஜொலிக்கும் என்பது கேள்விக்குறிதான்.