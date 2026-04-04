ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!

IPL 2026 Orange Cap Holder: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ள நிலையில், இதுவரை அதிக ரன்கள் அடித்து ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கும் வீரர் யார் என்ற விவரத்தை பார்க்கலாம்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 8 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. இதில் ஆர்சிபி, எல்எஸ்ஜி அணிகளை தவிர்த்து மற்ற அணிகள் அனைத்தும் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளனர்.
ஒவ்வொரு அணியிலும் குறிப்பிட்ட வீரர் அதிக ரன்கள் அடித்து தங்கள் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றனர். இதுவரை டெல்லி அணியின் பேட்டர் சமீர் ரிஸ்வி 160 ரன்களை அடித்து அசத்தி உள்ளார். இதன் மூலம் தற்போது ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கிறார்.
இவரை தொடர்ந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா 113 ரன்களுடனும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் கூப்பர் காணொலி 108 ரன்களுடனும் கொல்கத்தா வீரர் ரகுவன்சி 103 ரன்கள் அடித்தும் அடுத்தடுத்த இடத்தில் உள்ளனர்.
முதல் இடத்தில் இருக்கும் சமீர் ரிஸ்வி டெல்லி அணியை இரண்டு போட்டிகளிலும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து மீட்டுள்ளார். முதல் போட்டியில் லக்னோ அணிக்கு எதிராக 70 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார். அப்போட்டியில் டெல்லி அணி 26 ரன்களில் 4 விக்கெட்களை இழந்திருந்தது.
இதையடுத்து இன்று (ஏப்ரல் 04) மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராகவும் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்தார். இப்போட்டியில் அவர் 90 ரன்களை குவித்தார். இதன் மூலம் ஆரஞ்சு கேப்பை தன்வசம் வைத்திருக்கிறார்.
அவர் இருக்கும் ஃபார்மிற்கு வரும் போட்டிகளிலும் ரன்களை குவித்து ஆரஞ்சு கேப்பை தக்க வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை ரன் குவிக்க தவறினால், அவரைவிட அதிக ரன்கள் குவிக்கும் மற்ற வீரர்களிடம் செல்லும்.