ஐபிஎல் 2026: 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்ட 10 அணிகள்... சிஎஸ்கே பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள் இருக்கு?

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மொத்தம் 10 அணிகள் விளையாடும் நிலையில் ஒவ்வொரு அணியும் எந்த பிரிவில், எந்தெந்த இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.
19வது ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. மே மாதம் இறுதிவரை ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், இரண்டு கட்டமாக ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 12 வரையிலான போட்டிகளின் முதல் கட்ட அட்டவணை ஏற்கெனவே வெளியான நிலையில், மீதம் உள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் என மொத்தம் 10 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அந்த வகையில், 10 அணிகளும் தலா 14 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. சொந்த மைதானங்களில் தலா 7 போட்டிகளிலும், பிற அணிகளின் மைதானங்களில் மீதம் உள்ள 7 போட்டிகளிலும் விளையாடும். அந்த வகையில், இந்த 10 அணிகளும் ஏ மற்றும் பி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அணிகள் வென்ற கோப்பைகளின் அடிப்படையில் அவை பிரிவில் சேர்க்கப்படும்.
5 கோப்பைகளை வென்ற சிஎஸ்கே அணி ஏ பிரிவின் முதல் இடத்திலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பி பிரிவின் முதல் இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளது. அடுத்து அதிக கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா அணி ஏ பிரிவின் 2வது இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. தலா 1 கோப்பையை வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பி பிரிவின் 2வது இடத்திலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஏ பிரிவின் 3வது இடத்திலும், குஜராத் டைட்ன்ஸ் அணி பி பிரிவின் 3வது இடத்திலும், ஆர்சிபி அணி ஏ பிரிவின் 4வது இடத்திலும் இடம்பிடித்துள்ளன. கோப்பையை வெல்லாத டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் பி பிரிவின் 4வது இடத்திலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஏ பிரிவின் 5வது இடத்திலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் பி பிரிவின் 5வது இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதன்படி, ஒவ்வொரு அணியும் தங்களின் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். மேலும், மற்றொரு பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கும் 5 அணிகளுடன் தலா 2 முறை ஒரு அணி மோதும்.
உதாரணத்திற்கு, ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள சிஎஸ்கே அணி, கேகேஆர், ஆர்ஆர், ஆர்சிபி, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் தலா 1 முறை மோதும். பி பிரிவில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ், எஸ்ஆர்ஹெச், குஜராத் டைட்டன்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் உடன் தலா 2 முறை மோதும். இதேபோல், அனைத்து அணிகளின் போட்டிகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.