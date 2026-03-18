ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் இம்பேக்ட் வீரர்கள் யார் யார்? முழு லிஸ்ட்!

IPL 2026 Impact Players: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில், சிஎஸ்கே, மும்பை இந்தியன்ஸ், ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் இம்பேக்ட் வீரர்கள் யார் யாராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், கடந்த ஐபிஎல்லில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது இம்பேக்ட் வீரராக இருந்தார். 2026 ஐபிஎல்லிலும் அவரே இம்பேக்ட் வீரராக தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், கடந்த ஐபிஎல்லில் ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக செயல்பட்டார். இந்த ஐபிஎல்லில் ரோகித் சர்மா அல்லது மயங்க் மார்கண்டே இம்பேக்ட் வீரராக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): கடந்த ஐபிஎல்லில் ஆர்சிபி அணிக்காக சுயாஷ் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக செயல்பட்டார். இந்த 2026 ஐபிஎல்லிலும் அவரே செயல்படுவார் என தெரிகிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக ரகுவன்சி இம்பேக்ட் வீரராக செயல்பட்டார். இந்த ஐபிஎல்லில் ரகுவன்சி அல்லது வைபவ் அரோரா இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார்கள் என தெரிகிறது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): 2026 ஐபிஎல்லில் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக இம்பேக்ட் வீரராக முகமது ஷமி செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக ஜெய்தேவ் உனத்கட் அல்லது ஹர் துபே இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): 2026 ஐபிஎல்லில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக முகமது சிராஜ் இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் இல்லை என்றால் சாருக் கான் இம்பேக்ட் வீரராக இருப்பார் என தெரிகிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக முகேஷ் குமார் அல்லது டி நடராஜன் இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக சந்தீப் சர்மா அல்லது குல்தீப் சென் இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக யுஸ்வேந்திர சாஹல் அல்லது லோக்கி ஃபர்குசன் இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.