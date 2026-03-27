IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் அதிக ரன்களை அடித்து ஆரஞ்சு தொப்பியை வெல்ல வாய்ப்புள்ள டாப் 8 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களை அடிப்பவர்களுக்கு ஆரஞ்சு தொப்பி வழங்கப்படுவது வழக்கமாகும். கடந்தாண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர் சாய் சுதர்சன் ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்றார்.
சாய் சுதர்சன்: கடந்தாண்டை போலவே இந்தாண்டும் இவர் சோபிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அகமதாபாத் மைதானம் இவரது சொர்க்கபுரியாகும். எனவே இந்த சீசனில் ரன்களை குவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன்: சிஎஸ்கே அணியின் ஓபனரான இவர், டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர் நாயகன் விருதை வாங்கியிருந்தார். அதே பார்மில் தற்போது ஆரஞ்சு தொப்பியை வெல்ல வாய்ப்புள்ளது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்: இவரும் இந்த முறை ஓபனராக களமிறங்க உள்ளார். ஏற்கெனவே ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்றிருக்கும் ருதுராஜ் மீண்டும் அதை ருசி பார்க்க விரும்புவார். இந்த முறை சிஎஸ்கேவின் கேப்டனாக...
குவின்டன் டி காக்: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் தற்போது மீண்டும் மும்பை அணியில் ரீ-என்டரி கொடுத்துள்ளார். 2020இல் மும்பை கோப்பையை வென்றபோது இவர் மும்பையின் ஓபனராக இருந்தார்.
அபிஷேக் சர்மா: இவர் மீதுதான் தற்போது அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பையில் தவறவிட்டதை ஐபிஎல் தொடரில் காட்ட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
டிராவிஸ் ஹெட்: எஸ்ஆர்ஹெச் அணி இந்த 300 ரன்களை கடக்க, இவரது பார்ம் முக்கியம். ஐபிஎல் என வந்துவிட்டால் இவர் வேற லெவலில் விளையாடுவார். இவரும் அபிஷேக்கும் ஹைதராபாத் மைதானத்தில் அதிரடி காட்டப்போவது உறுதி.
விராட் கோலி: டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டாலும், விராட் கோலி ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகவே விளையாடி வருகிறார். இந்த சீசனிலும் இவர் ஓபனிங்கில் மிரட்டினால் ஆர்சிபி கோப்பையை தக்கவைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சுப்மான் கில்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கேப்டனான இவர் சமீபத்தில் டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சுப்மான் கில், தனது இடத்தை மீண்டும் பெற நிச்சயம் இந்த சீசனில் ஆரஞ்சு கேப்பை வெல்ல நினைப்பார்.