IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்... முழு லிஸ்ட் இதோ

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்க இருக்கிறது. மே மாத இறுதிவரை போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. 

 

 
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஜித்தேஷ் சர்மா, பில் சால்ட்,ஜோர்டான் காக்ஸ்.  

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், விஷ்ணு வினோத்  

மும்பை இந்தியன்ஸ்: குவின்டன் டி காக், ரயான் ரிக்கல்டன், ராபின் மின்ஸ்  

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஜாஸ் பட்லர், அனுஜ் ராவத், குமார் குஷாக்ரா.   

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் போரெல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பென் டக்கெட்.  

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா.   

லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: ரிஷப் பண்ட், நிக்கோலஸ் பூரன், ஜாஷ் இங்கிலிஸ், முகுல் சௌத்ரி.  

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: பில் ஆலன், தேஜஸ்வி தேஹியா, டிம் சைபர்ட்.   

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: துருவ் ஜூரெல், ரவி சிங்.  

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: எம்எஸ் தோனி, சஞ்சு சாம்சன்,உர்வில் பட்டேல், கார்த்திக் சர்மா

