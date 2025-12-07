English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் 'மவுஸ்' இருக்கு!

ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் 'மவுஸ்' இருக்கு!

IPL 2026 Mini Auction: ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளின் இந்த மூன்று வீரர்களுக்கு ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் நல்ல மவுஸ் இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
1 /8

ஆஷஸ் தொடர் கடந்த நவம்பர் 21ஆம் தேதி தொடங்கியது. பெர்த் மற்றும் பிரிஸ்பேன் நகரில் நடைபெற்ற முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, ஆஸ்திரேலியா ஆஷஸ் தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. 

2 /8

அடுத்து அடிலெய்டில் டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அன்று 3வது டெஸ்ட், மெல்போர்னில் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி அன்று 4வது டெஸ்ட், சிட்னியில் ஜனவரி 4ஆம் தேதி அன்று 5வது டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

3 /8

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் சூழலில், உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் சர்வதேச தொடர்கள் முதல் பல்வேறு டி20 தொடர்கள் வரை ஐபிஎல் அணிகள் உற்று கவனித்து வருகின்றன. அதில ஆஷஸ் தொடரும் ஒன்று. 

4 /8

ஆஷஸ் தொடரை பொருத்தவரை, இதுவரை அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கும் மிட்செல் ஸ்டார்க் தற்போது டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் முதன்மை வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருக்கிறார். ஆஷஸ் தொடரில் தற்போது 4 இன்னிங்ஸில் 18 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். மேலும், டிராவிஸ் ஹெட் 4 இன்னிங்ஸில் 199 ரன்களை குவித்து இத்தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இவரும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அதிரடி ஓபனராக இருக்கிறார். 

5 /8

இந்தச் சூழலில், ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் அதிக மவுஸ் இருக்கிறது. அந்த மூன்று வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 

6 /8

கேம்ரூன் கிரீன்: இவருக்குதான் இந்த 2026 மினி ஏலத்தில் அதிக டிமாண்ட் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிக தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வரும் சிஎஸ்கே, கேகேஆர் அணிக்கு வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர்களின் தேவை அதிகம் உள்ளது. எனவே, இவரை எடுக்க இரு அணிகளும் அதிக தொகை வரை செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மினி ஏலம் வரலாற்றில் அதிகபட்சமாக கேகேஆர் அணி 2024இல் ஸ்டார்கை ரூ.24.75 கோடிக்கு எடுத்தது. இப்போது அது முறியடிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

7 /8

பென் டக்கெட்: இங்கிலாந்து ஓபனிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் வீரரான இவர் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதும் இல்லை, ஐபிஎல் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டதும் இல்லை.  கடந்த மெகா ஏலத்திலும் இவர் Unsold ஆனார். ஆனால், இந்த முறை வெளிநாட்டு ஓபனருக்கு டிமாண்ட் அதிகம் இருப்பதால் நிச்சயம் பென் டக்கெட்டை ஒரு அணியாவது எடுக்கும். டெல்லி, கேகேஆர் அணிக்கு இந்த தேவை அதிகம் உள்ளது. 20 டி20ஐ போட்டிகளில் 527 ரன்களை டக்கெட் குவித்துள்ளார்.

8 /8

ஜேமி ஸ்மித்: இங்கிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவர் ஆஷஸ் தொடரில் சொதப்பினாலும், இங்கிலாந்து டி20ஐ அணியில் இவர் பெரிதாக விளையாடவிட்டாலும் கூட இவருக்கும் தனி டிமாண்ட் இருக்கிறது. இவர் டி20ஐ போட்டிகளில் ஓபனிங்கில் விளையாடுகிறார். 5 டி20ஐ போட்டிகளில் 130 ரன்களை அடித்திருக்கும் இவரும் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதில்லை. மேலும், முதல்முறையாக ஐபிஎல் ஏலத்தில் இந்த முறை எடுக்கப்படலாம்.

IPL 2026 IPL IPL 2026 Mini Auction Cameron green Ashes 2025 ENG vs AUS Ben Duckett Jamie Smith

Next Gallery

மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்