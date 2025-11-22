மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போக வாய்ப்புள்ள 5 வேகப்பந்துவீச்சாளர் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Heavy Demands For Fast Bowlers In IPL Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை பொருத்தவரை, வீரர்கள் குறைவாக இருப்பார்கள் ஆனால் அணிகளுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும். கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடியுடனும், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடனும் மினி ஏலத்திற்கு வருகிறது. இதில், இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆகியோருக்கு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கும். ஐபிஎல் மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற உள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் (IPL 2026 Mini Auction) பல அணிகளுக்கு பல்வேறு தேவைகள் உள்ளன. ஒரு அணியில் குறைந்தபட்சம் 19 வீரர்கள் முதல் அதிகபட்சம் 25 வீரர்கள் இருக்கலாம். மேலும், அதிகபட்சமாக 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் இருக்கலாம்.
மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகள் அதிக தொகையுடன் வருகின்றன. இந்த அணிகளுக்கு தேவையும் அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும் மற்ற அணிகளும் கூட பெரிய பெரிய வீரர்களுக்கு கோடிகளை கொட்டாமல் தங்களின் தேவைக்கான வீரர்களை எடுக்க நினைப்பார்கள்.
அந்த வகையில், மினி ஏலத்தில் இந்த 5 வேகப்பந்துவீத்தாளர்களுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும் எனலாம். இவர்களை எடுக்க பல அணிகள் முட்டிமோதும். இவர்கள் அனைவரும் சமீபத்தில் ஐபிஎல் அணிகளால் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மதீஷா பதிரானா (Matheesha Pathirana): சிஎஸ்கே அணி இவரை கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.13 கோடிக்கு தக்கவைத்தாலும், கடந்த சீசனில் பெரியளவு சோபிக்கவில்லை. எனவே, இவரை சிஎஸ்கே மினி ஏலத்தில் விடுவித்துவிட்டது. தோனியின் தத்துப்பிள்ளை என பதிரானாவை ரசிகர்கள் கேலியாக குறிப்பிடுவார்கள். அந்தளவிற்கு தோனிக்கும், சிஎஸ்கேவுக்கும் பதிரானா நெருக்கமானவர். நாதன் எல்லிஸ் இருப்பதால் இவரை சிஎஸ்கே விடுவித்தது. கேகேஆர், லக்னோ அணிகள் இவரை எடுக்க முயற்சிக்கும்.
ஆகாஷ் தீப் (Akash Deep): லக்னோ அணி முகமது ஷமியை டிரேட் செய்து பெற்றுக்கொண்டதால் இவரை அந்த அணி விடுவித்தது. கடந்த மெகா ஏலத்தில் இவரை லக்னோ ரூ.8 கோடிக்கு எடுத்தாலும், அவர் பெரியளவு சோபிக்கவில்லை. சிவப்பு பந்தில் நல்ல பார்மில் இருந்தாலும் இவர் டி20இல் தனது திறனை முழுமையாக வெளிக்காட்டவில்லை. புதிய பந்தில் பந்து ஸ்விங் செய்யக்கூடியவர் என்பதால் இவருக்கும் டிமாண்ட் நிச்சயம் இருக்கும். டெல்லி அணி இவரை எடுக்க முயற்சிக்கும்.
ஜெரால்ட் கோட்ஸி (Gerald Coetzee): குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இவரை விடுவித்தது. இதற்கு முன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலும் இவர் இருந்தார். ஆனால், இந்திய சூழலில் இவர் பெரியளவு சோபிக்கவில்லை. நல்ல வேகத்தில் பந்துவீசக்கூடியவர். இருப்பினும், இந்தச் சூழலில் வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்பதால் இவருக்கும் ஓரளவு டிமாண்ட் இருக்கும். காயத்தில் இவர் சிக்காவிட்டால் இவருக்கும் கோடிகள் கொட்ட வாய்ப்புள்ளது.
ஆகாஷ் மத்வால் (Akash Madhwal): ராஜஸ்தான் அணி இவரை மினி ஏலத்திற்கு விடுவித்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வைரம் இவர். சீரான வேகத்தில் பந்துவீசும் இவர் மிடில் மற்றும் டெத் ஓவர்களுக்கு பெரிதும் கைக்கொடுப்பார். இவரை இந்த ஏலத்தில் சிஎஸ்கே எடுத்தாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை.
ரீஸ் டாப்ளி (Reece Topley): இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் விடுவித்திருக்கிறது. வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்பதாலும், இடது கை வீரர் என்பதாலும் இவருக்கும் ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு போக வாய்ப்புள்ளது.