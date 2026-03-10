2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. புது முக வீரர்களுடன் CSK!

10 IPL Teams Predicted Playing XI: 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), கார்த்திக் ஷர்மா, ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், , பிரஷாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி, நாதன் எல்லிஸ், மாட் ஹென்றி அல்லது அகேல் ஹோசைன், நூர் அகமது மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் பிளேயிங் 11: டிம் சீஃபர்ட் அல்லது பின் ஆலன், அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ராகுல் திரிபாதி/அனுகுல் ராய், ரின்கு சிங், ராமன்தீப் சிங், சுனில் நரைன், ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: மதீஷா பதிரானா.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு பிளேயிங் 11: விராட் கோலி, பில் சால்ட், வெங்கடேஷ் ஐயர், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் ஷர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், க்ருனால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், சுயாஷ் சர்மா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் இம்பக்ட்: யாஷ் தயாள்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் பிளேயிங் 11: மிட்செல் மார்ஷ், ஐடன் மார்க்ரம், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் படோனி, அப்துல் சமத், வனிந்து ஹசரங்கா, ஷாபாஸ் அகமது, அவேஷ் கான்/மொசின் கான், முகமது ஷமி, திக்வேஷ் ரதி மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: மயங்க் யாதவ்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயிங் 11: ரோஹித் ஷர்மா, குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), நமன் திர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட்/மிட்செல் சான்ட்னர், ஷர்துல் தாக்குர்/தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஏஎம் கசன்ஃபர், டிரெண்ட் போல்ட், மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: அஷ்வனி குமார் அல்லது மயங்க் மார்கண்டே.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் பிளேயிங் 11: கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), பென் டக்கெட்/பதும் நிசாங்கா, நிதிஷ் ராணா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்சர் படேல் (கேப்டன்), டேவிட் மில்லர், அசுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம், ஆக்கிப் நபி, குல்தீப் யாதவ், மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: டி நடராஜன்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11: டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் ஷர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹென்ரிச் கிளாசென், அனிகேத் வர்மா, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஹர்ஷ் துபே/கிரைன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனத்கட். இம்பக்ட் வீரர்: சிவம் மாவி அல்லது ஜீஷன் அன்சாரி.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் பிளேயிங் 11: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷாருக் கான், க்ளென் பிலிப்ஸ்/ஜேசன் ஹோல்டர், ராகுல் தெவாடியா, ரஷித் கான், சாய் கிஷோர், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ் மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: பிரசித் கிருஷ்ணா.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், நேஹால் வதேரா, மிட்ச் ஓவன்/கூப்பர் கானொலி, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ்/அஸ்மத்துல்லா ஓம்சார்சாய், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், அர்ஷ்தீப் சிங், லாக்கி ஃபெர்குசன் மற்றும் பெர்குஸ்ஹூஸ் மற்றும் இம்பக்ட் வீரர்: யுஸ்வேந்திர சஹால்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிளேயிங் 11: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரியான் பராக் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரன் அல்லது டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா.