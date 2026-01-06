2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?

IPL 2026 Teams Predicted Wicket Keepers: ஐபிஎல்லின் 19வது சீசன் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன நிலையில், 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) - ரிஷப் பண்ட்: லக்னொ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பண்ட். இவரே இந்த அணிக்கு வழக்கம் போல் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார். இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) - கே.எல். ராகுல்: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் அபிஷேக் போரல், பென் டக்கெட் என விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் இருந்தாலும், கே.எல். ராகுலே முதன்மை விருப்பமாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) - ஹென்ரிச் கிளாசென்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அதிரடி வீரர் ஹென்ரிச் கிளாசென். அந்த அணியில் இணைந்ததில் இருந்து விக்கெட் கீப்[பிங் பணியை அவரே செய்து வருகிறார். எனவே தொடர்ந்து அதனை அவரே தொடருவார்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) - ஜோஸ் பட்லர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய வீரராக இருந்து வரும் ஜோஸ் பட்டலரே இதுவரை விக்கெட் கீப்பிங் பணியை செய்து வந்தார். இனியும் அவரே தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) - பிரப்சிம்ரன் சிங்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இதுவரை விக்கெட் கீப்பிங் பணியை பிரப்சிம்ரன் சிங். தொடக்க வீரராக இருந்து வரும் இவரே விக்கெட் கீப்பிங்கை தொடர்வார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) - துருவ் ஜூரேல்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில் இதுவரை அந்த அணியின் கேப்டனாக இருந்து வந்த சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்து வந்தார். தற்போது அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நிலையில்,அவரது இடத்தை துருவ் ஜூரேல் நிரப்புவார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) - ஃபின் ஆலன்: கொல்கத்தா அணியில் இதுவரை டி காக், குர்பாஸ் உள்ளிட்டோர் விக்கெட் கீப்பிங் செய்து வந்தனர். தற்போது அவர்கள் அந்த அணியில் இல்லாத நிலையில், புதிதாக இணைந்துள்ள ஃபின் ஆலன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) - குயிண்டன் டி காக்: வரும் 2026 ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விக்கெட் கீப்பிங் பணியை குயிண்டன் டி காக் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) - ஜிதேஷ் சர்மா: ஆர்சிபி அணியில் இருந்து தினேஷ் கார்த்திக் வெளியேறிய பின்னர் ஜிதேஷ் சர்மா விக்கெட் கீப்பிங் பணியை தொடர்ந்து வருகிறார். வரும் சீசனிலும் அவரே அதனை தொடர்ந்து செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) - எம். எஸ். தோனி அல்லது சஞ்சு சாம்சன்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில் வரும் ஐபிஎல்லில் தோனி அல்லது சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்யலாம். தோனி வரும் ஐபிஎல்லுடன் ஓய்வு பெற இருப்பதாக தெரிகிறது. எனவே தனது கடைசி ஐபிஎல் என்பதால் அவரே விக்கெட் கீப்பிங் செய்யலாம் அல்லது பணிச்சுமை காரணமாக இம்பேக்ட் வீரராக அணிக்குள் வந்தார் ஃபினிஷராக தனது பணியை செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.