IPL 2026: முடிந்தது முதல் பாதி... சொதப்பிய இந்த 12 வீரர்கள்... யார் யார் தெரியுமா?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 10 அணிகளிலும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த 12 வீரர்கள் மிக மிக மோசமாக விளையாடி வருகிறார்கள். அந்த 12 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. சரியாக லீக் சுற்றின் முதல் பாதி தற்போது நிறைவடைந்திருக்கிறது. இரண்டாம் பாதியில் சுதாரிக்கும் அணிகளே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். அந்த வகையில், முதல் பாதியில் கடுமையாக சொதப்பிய 12 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் அதிக தொகையுடன் வந்த அணி கேகேஆர். அதிக தொகைக்கு (ரூ.25.20 கோடி) அந்த அணியால் எடுக்கப்பட்ட வீரர் கேம்ரூன் கிரீன். கேகேஆர் மட்டுமின்றி கேம்ரூன் கிரீனும் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார். 7 போட்டிகளில் 162 ரன்களை மட்டுமே அடித்திருக்கிறார், பந்துவீச்சிலும் சோபிக்கவில்லை.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: லக்னோ அணி தற்போது மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. 9வது இடத்தில் இருந்தாலும் மிக மோசமான நெட் ரன்ரேட்டை கொண்டுள்ளது. கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் 7 போட்டிகளில் 147 ரன்கள், நட்சத்திர பேட்டர் நிக்கோலஸ் பூரன் 7 போட்டிகளில் 73 ரன்கள் என சொதப்பலாக விளையாடி வருகின்றனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, நட்சத்திர வீரர்கள் நிரம்பிய அணி தற்போது கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் நட்சத்திர பேட்டர் சூர்யகுமார் யாதவ் 7 போட்டிகளில் 157 ரன்கள், ஹர்திக் பாண்டியாக 6 போட்டிகளில் 97 ரன்கள் மற்றும் 3 விக்கெட்டை மட்டும் எடுத்து சொதப்பலாக செயல்பட்டுள்ளார்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன் - சுப்மான் கில் - ஜாஸ் பட்லர் என டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஓரளவு பங்களித்தாலும் மிடில் ஆர்டர் மொத்தமாகவே அப்செட் தான். அதிலும் ரூதர்போர்டுக்கு பதில் களமிறக்கிய கிளென் பிலிப்ஸ் 6 போட்டிகளில் 67 ரன்களை மட்டும் எடுத்தது பெரும் ஏமாற்றம் தான்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: இந்த அணி சிறப்பாக தொடரை தொடங்கினாலும் இப்போது பெரும் அப்செட்டை சந்தித்து வருகிறது. 264 ரன்களை அடித்தும் கூட அதை டிபண்ட் செய்ய முடியாமல் டெல்லி அணி தோற்றது. அதன் கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் பேட்டிங்கில் 5 இன்னிங்ஸில் 31 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 7 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டையும் எடுத்து ஏமாற்றம் அளித்தார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: 5 முறை சாம்பியனான சிஎஸ்கே தற்போது ஓரளவு சிறப்பாகவே விளையாடி வருகிறது. இருப்பினும் அதன் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார். 7 போட்டிகளில் 104 ரன்களையே அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 28 ரன்களை எடுத்தார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: வைபவ் சூர்யவன்ஷி - ஜெய்ஸ்வால் இணை இந்த சீசனிலும் அதிரடியை தொடர்கிறது. அப்படியிருக்க, நம்பர் 3இல் களமிறங்கி வந்த ரியான் பராக், தற்போது நம்பர் 4இல் வருகிறார். இதனால், 7 போட்டிகளில் 81 ரன்களை மட்டுமே அடித்து ஏமாற்றம் அளிக்கிறார்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசனில் இந்த அணி மிரட்டி வருகிறது. ஓபனராக அபிஷேக் சர்மா மிரட்டி வரும் நிலையில், டிராவிஸ் ஹெட் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறார். அவர் 7 போட்டிகளில் 180 ரன்களையே அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 46 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இன்னும் ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்கவில்லை.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஆர்சிபியில் குறை சொல்வதற்கு யாருமே இல்லை என்றாலும், ஜித்தேஷ் சர்மா மட்டுமே தற்போது சுமாராக விளையாடியிருக்கிறார். 7 போட்டிகளில் 52 ரன்களை அடித்திருக்கிறார், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 110.63 தான். அவரும் ஜொலித்துவிட்டால் ஆர்சிபி யாராலும் தடுக்கவே முடியாது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: நடப்பு சீசனில் பஞ்சாபின் டாப் ஆர்டர் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. மிடில் ஆர்டரில் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் 6 போட்டிகளில் 48 ரன்களை அடித்திருக்கிறார், பந்துவீச்சிலும் 1 விக்கெட்டையை கைப்பற்றி உள்ளார்.