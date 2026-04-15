MI அணியில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு முழு ரெஸ்ட்... நிச்சயம் இவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை

IPL 2026 Mumbai Indians: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இந்த மூன்று வீரர்கள் நிச்சயம் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
5 முறை சாம்பியன் அணியான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 4 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. 13 வருடத்திற்கு பின் முதல் போட்டியை வென்றாலும், அடுத்த ஹாட்ரிக் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 

மும்பையில் கேகேஆர் அணிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றிபெற்றது. அதன்பின், டெல்லியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், கௌகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், மும்பையில் ஆர்சிபி அணி ஆகிய மூன்று அணிகளிடமும் தோற்றுவிட்டது. 

தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் 2 புள்ளிகளுடன் (நெட் ரன்ரேட்: -0.772) 9வது இடத்தில் உள்ளது. வரும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் மோதுகிறது. 

ராபின் மின்ஸ், ரகு சர்மா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களுக்கு நிச்சயம் அடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், இந்த மூன்று மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர்களால் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட முடியவில்லை. 

ராஜ் அங்கத் பவா: இவர் 2022 சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக 2 போட்டிகளை விளையாடினார். 2025 சீசனில் 3 போட்டிகளில் விளையாடினார். ஆனால் மொத்தமே 19 ரன்களை தான் அடித்தார். இவரை  2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.30 லட்சத்திற்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் எடுத்தது. ஏற்கெனவே ஆல்-ரவுண்டர்களால் நிறைந்திருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸில் இவருக்கு இடமே இல்லை. 

டேனிஷ் மலேவார்: நாக்பூரைச் சேர்ந்த இவர் 2026 மினி ஏளத்தில் இவரை ரூ.30 லட்சத்திற்கு மும்பை அணி எடுத்தது. 22 வயதான வீரரான இவருக்கு நிச்சயம் அணியில் வாய்ப்பில்லை. ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பேட்டர்களால் நிரம்பி வழிகிறது. அதனால் இவரை பிளேயிங் லெவனில் இந்த சீசனில் விளையாட வைக்க வாய்பபு குறைவு.   

மயங்க் ராவத்: டெல்லி அணி வீரரான இவரை ரூ.30 லட்சத்தில் மும்பை அணி மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. ஆப் ஸ்பின் வீசும் ஆல்-ரவுண்டரான இவரின் தேவை தற்சமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மிக மிக குறைவு.

