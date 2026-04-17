CSK குறிவைக்கும் 3 பாஸ்ட் பௌலர்கள்... கலீல் அகமதுக்கு மாற்று வீரர் யார்? - 3வது வீரர் நல்ல ஆப்ஷன்

Chennai Super Kings IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நட்சத்திர வீரர் கலீல் அகமது காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து முழுவதுமாக விலகுகிறார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணி இந்த மூன்று வீரர்களை கலீல் அகமதுக்கு பதில் மாற்று வீரராக எடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அந்த 3 வீரர்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை நடப்பு சீசனில் 5 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோற்றிருந்தாலும், கடைசி 2 போட்டிகளில் வென்று உற்சாகமான மனநிலையில் உள்ளது. அந்த வகையில், இன்னும் சிஎஸ்கே அணிக்கு குறைந்தபட்சம் 9 போட்டிகள் இருப்பதால் நிச்சயம் அனுபவமுள்ள மற்றொரு இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரை கலீல் அகமதிற்கு மாற்று வீரராக எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், சிஎஸ்கேவின் ரேடாரில் இந்த 3 வீரர்கள் நிச்சயம் இருப்பார்கள்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இந்த சீசன் தொடக்கத்திலேயே பெரிய தலைவலி காத்திருந்தது. வேகப்பந்துவீச்சை வழிநடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்ட்ட நேதன் எல்லீஸ், காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதில் மாற்று வீரராக எடுக்கப்பட்ட ஸ்பென்சர் ஜான்சன் இன்னும் அணியுடன் இணையவில்லை, ஏப்ரல் 21-23 காலகட்டத்தில் அவர் அணியுடன் இணைவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதுமட்டுமின்றி சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் (Dewlad Brevis) காயம் காரணமாக முதல் 3 போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடினார், அந்த 2 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே வென்றுள்ளது. முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான தோனி காயம் காரணமாக 2 வாரங்களுக்கு விளையாட மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரும் இன்னும் இந்த சீசனில் களமிறங்கவில்லை.
ஏற்கெனவே சிஎஸ்கே இப்போதுதான் செட்டாகி வரும் நிலையில், இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான கலீல் அகமது வலது தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தசைநார் கிழிவு காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு பெரும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் கலீல் அகமது 3.5 ஓவர்களை வீசி 24 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். பவர்பிளேவில் இவர் தொடர்ச்சியாக 3 ஓவர்களை வீசி, அதிக டாட் பந்துகளை ஏற்படுத்தி, கேகேஆர் அணிக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தினார். தற்போது சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் அன்சுல் கம்பாஜ், ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங் என வெவ்வேறு ஸ்டைல் பந்துவீச்சாளர்கள் இருந்தாலும், தொடக்க ஓவர்களில் கலீல் அகமதின் இன்-ஸ்விங் பந்துவீச்சை யார் கொடுப்பார்? என்ற கேள்வி பலரிடத்திலும் இருக்கிறது.
ராமகிருஷ்ண கோஷ் நன்றாக இன்-ஸ்விங் வீசுவார் என அஸ்வின் சமீபத்தில் பேசியிருந்தார். எனவே அவர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என பேசப்படுகிறது. இல்லையெனில் இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான முகேஷ் சௌத்ரியை சேர்க்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே பிரெவிஸ் - அகேல் ஹொசைன் - ஜேமி ஓவர்டன் - நூர் அகமது இருப்பதால் மேட் ஹென்றி மற்றும் ஸ்பென்சருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பில்லை.
சிஎஸ்கே அணியிலேயே தற்போது மாற்று வீரர்கள் இருந்தாலும், கலீல் அகமதிற்கு பதில் மற்றொரு வீரரை ஸ்குவாடில் சேர்க்க சிஎஸ்கே யோசிக்கும். தற்போது அன்சுல் கம்போஜ் மட்டுமே நம்பிக்கைக்குரிய டெத் பௌலராக உள்ளார். ஜேமி ஓவர்டனால் 19வது ஓவரை வெற்றிகரமாக வீச இயலுவதில்லை. அப்படியிருக்க டெத் ஓவர்களுக்கும் ஒரு பந்துவீச்சாளரை உள்ளே கொண்டுவருவது அவசியம். அந்த வகையில், காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய கலீல் அகமதிற்கு பதில் இந்த மூன்று வீரர்களில் ஒருவரை மாற்று வீரராக ஸ்குவாடில் எடுக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஆகாஷ் மத்வால்: 32 வயதான இவரை 2026 ஐபிஎல் சீசனில் எந்த அணியும் எடுக்கவில்லை. கேகேஆர் அணியில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பேக்அப்பாக இவரை எடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் அவரை எடுக்கவில்லை. இவர் யார்க்கர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆவார். சிஎஸ்கே அணிக்கு டெத் ஓவர்களில் யார்க்கர் வீசும் வீரர் தேவை. அதற்கு இவர் சரியாக இருப்பார். மிடில் ஓவர்களில் ஓரிரு ஓவரை வீசவைக்கலாம். சேப்பாக்கத்தில் கடந்த காலங்களில் மும்பை அணிக்காக சிறப்பாகவும் வீசியிருக்கிறார். இருப்பினும் இவரது யார்க்கர் கொஞ்சம் தற்போது மிஸ் ஆகிறது என கூறப்படுகிறது. உள்நாட்டு தொடரில் சமீப காமாக சோபிக்கவில்லை. தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் நெட் பௌலராக உள்ளார். எனவே இவரை சிஎஸ்கே மாற்று வீரராக எடுப்பது சிரமம் என்றாலும் அனுபவ வீரர் என்ற ரீதியில் இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை சிஎஸ்கே வழங்கலாம்.
சேத்தன் சக்காரியா: கலீல் அகமதை போல் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். சமீப காலமாக உள்நாட்டு தொடர்களில் சிறப்பாக வீசி வருகிறார், உடற்தகுதியும் சிறப்பாக உள்ளது. சௌராஷ்டிரா அணிக்காக தொடர்ந்து பயிற்சியில் இருக்கிறார். இவரிடம் டெத் ஓவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய back of the hand மெதுவான பந்துவீச்சு திறனும் உள்ளது. சிஎஸ்கேவுக்கு நல்ல ஆப்ஷன். ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு மாற்று வீரராக கேகேஆர் அணி இவரையும் முயற்சித்தது, ஆனால் எடுக்கவில்லை. இத்தனைக்கும் கேகேஆர் அணியில் நல்ல இடதுகை பந்துவீச்சாளர் கூட இல்லை. அப்படியிருந்தும் இவரை ஏன் கேகேஆர் எடுக்கவில்லை என்பதும் ஒரு கேள்வியாக உள்ளது.
சாமா மிலிந்த்: 31 வயதான இவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக செயல்படுகிறார். இவரும் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். கலீல் அகமதை போன்றே வலது கை பேட்டர்களுக்கு பந்தை உள்ளே கொண்டுவரக் கூடியவர். அனுபவ வீரரான இவரை சிஎஸ்கே ஸ்குவாடில் சேர்த்துக்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. பேட்டிங்கிலும் இவர் கைக்கொடுப்பார். சமீபத்திய சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் சாமா மிலிந்த் 9 இன்னிங்ஸில் 17 விக்கெட்டை வீழ்த்தி அசத்தியிருந்தார். எனவே, இவரை எடுப்பதில் சிக்கல் இருக்காது.