CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த சீசனில் 10வது இடத்தில் நிறைவு செய்ததால், இந்த சீசனில் அந்த அணி மீதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. தற்போது நான்கு போட்டிகளில் விளையாடி 3 தோல்வி, 1 வெற்றி உடன் 2 புள்ளிகள் பெற்று 9வது இடத்தில் உள்ளது.
சேப்பாக்கத்தில் நேற்று (ஏப்.11) டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் ஊக்கத்தை வழங்கியிருக்கிறது. இதனால், இதே பிளேயிங் லெவன் காம்பினேஷனை தொடர்ந்து விளையாட வேண்டும் என்பதே சிஎஸ்கே ரசிகர்களின் விருப்பமாக உள்ளது.
அந்த வகையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த 5 வீரர்களுக்கு இனி பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை எனலாம். அந்த வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
மேட் ஹென்றி: நியூசிலாந்து அணியின் அனுபவ மிக்க வேகப்பந்துவீச்சாளரான மேட் ஹென்றியை சிஎஸ்கே ரூ.2 கோடிக்கு மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. முதல் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடவும் வைத்தது. ஆனால் இவரால் பவர்பிளேவிலும் சரி, டெத் ஓவர்களிலும் சரி சிஎஸ்கே அணிக்கு விக்கெட் எடுத்துக்கொடுக்க முடியவில்லை. 3 போட்டிகளில் 10 ஓவர்களை வீசி 2 விக்கெட்டை மட்டும் எடுத்து 130 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார். எகானமி 11.52 ஆகும். ஓவர்டன் சிறப்பாக பந்துவீசுவதால் இவரின் தேவை குறைவு. யாருக்காவது காயம் என்றாலும் ஸ்பென்சர் ஜான்சனைதான் இனி முயற்சிப்பார்கள். இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது.
உர்வில் பட்டேல்: கடந்த சீசனில் வன்ஷ் பேடி காயமடைந்ததால் ரூ.30 லட்சத்திற்கு உர்வில் பட்டேலை மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே எடுத்தது. கடந்த சீசனில் 3 போட்டிகளில் விளையாடி 68 ரன்களை அடித்தார். இவரின் அதிரடி ஆட்டம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான். ஆனால் இவர் ஓபனிங்கில் அல்லது நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில்தான் களமிறங்க முடியும். டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு - ருதுராஜ் - ஆயுஷ் ஆகியோர் செட்டாகிவிட்டதால் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. மூவரில் யாருக்காவது காயம் ஏற்பட்டால் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பிரசாந்த் வீர்: ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மாற்று வீரர் என சொல்லி 20 வயதான இவரை ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. உத்தர பிரதேச வீரரான இவரின் பேட்டிங்கை ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அனைவரும் பார்த்தோம். இருப்பினும் பிரசாந்த் வீர் விளையாடிய 2 போட்டிகளிலும், அவருக்கு பந்துவீச வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை. வெறும் பேட்டிங்கிற்கு மட்டும் அவரை பிளேயிங் லெவனில் எடுப்பது காம்பினேஷனை கெடுக்கும். எனவே, இனியும் இவரை எடுக்க வாய்ப்பில்லை. ஒருவேளை சிறப்பாக பந்துவீசினால் அகேல் ஹொசைனுக்கு பதில் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். ஆனால் இதற்கும் வாய்ப்பு குறைவு.
கார்த்திக் சர்மா: 19 வயதான கார்த்திக் சர்மா அதிரடி பெயர் போனவர். சிக்ஸ் அடிப்பதற்கு என்றே வளர்க்கப்பட்டிருக்கும் வீரர். இவரை அதற்காகேவே ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. முதல் மூன்று போட்டியிலும் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் வாய்ப்பு கொடுத்தது. ஆனால் 3 போட்டிகளையும் சேர்த்தே 25 ரன்களைதான் அடித்தார், ஒரு சிக்ஸரை கூட பறக்கவிடவில்லை. ஐபிஎல் தொடரின் அழுத்தம் அவரை கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது. அவரும் அச்சமற்ற மனநிலையுடன் திரும்பி வரும்போது அணிக்குள் இடம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். தற்போதைய சூழலில் இவருக்கும் அணியில் இடமில்லை.
மேத்யூ ஷார்ட்: முதல் போட்டியில் களமிறங்கிய மேத்யூ ஷார்ட் கடைசி மூன்று போட்டிகளிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. டிவால்ட் பிரெவிஸ் அணிக்குள் வந்துவிட்ட பின்னர், நிச்சயம் இவருக்கு இனி வாய்ப்பில்லை. யாரும் காயமடைந்தாலும் கூட இந்திய பேட்டர்களுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
எம்எஸ் தோனி வருவாரா?: சிஎஸ்கே அணியில் தற்போது அகேல் ஹொசைன் சேர்த்து 8 பேட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கிறது. தூபே, ஹொசைன், ஓவர்டன், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் என 7 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் இருக்கிறது. இதில் தூபே பந்துவீசும் வாய்ப்பு குறைவு. இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே கூடுதலாக ஒரு பேட்டரை (தோனி) விளையாட வைக்க வேண்டும் என நினைத்தால் ஒரு பௌலரை வெளியே அனுப்ப வேண்டும். கலீல் அகமதுக்கு பதில் குர்ஜப்னீத் சிங் பவர்பிளேவில் சிறப்பாக பந்துவீசினால், தூபேவை மிடில் ஓவர்களில் ஓரிரு ஓவரை வீச செய்தால் தோனி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஆனால் இது சற்று சிக்கலுக்கு உரியது. எனவே, தோனி இந்த சீசனில் களமிறங்க வேண்டும் என்றால் ஏதாவது மாயாஜாலம் நிகழ வேண்டும்.