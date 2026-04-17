இதுவரை விளையாடாத 5 முக்கிய வீரர்கள்... காத்திருக்கும் அணிகள் - எப்போது வருவார்கள்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த 5 முக்கிய வீரர்களின் வருகைக்காக அவரவர் சார்ந்திருக்கும் அணிகள் தற்போது காத்திருக்கின்றன.
ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி மூன்று வாரங்களாகும் நிலையில், இன்னும் கூட சில முக்கிய வீரர்கள் ஒரு போட்டிகளை கூட விளையாடவில்லை. இவர்கள் காயம் காரணமாகவும், சில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவும் இதுவரை அணியில் இணையாமலோ, விளையாடாமலோ இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போது அணியில் இணைவார்கள் என்பதை இத்தொகுப்பில் காணலாம்.
ஐபிஎல் சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்ட லீக் போட்டிகள் நடைபெற்றுவிட்டன. டெல்லி மட்டுமே 4 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது, கேகேஆர் 6 போட்டிகளை விளையாடி உள்ளது. மற்ற 8 அணிகளும் தலா 5 போட்டிகளை விளையாடி உள்ளன.
தற்போதைய சூழலில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் (9 புள்ளிகள்), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (9 புள்ளிகள்), ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (8 புள்ளிகள்) உள்ளிட்ட அணிகள் முறையே டாப் 3 இடத்தில் உள்ளன. குஜராத் 6 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட நான்கு அணிகளும் தலா 4 புள்ளிகளுடன் முறையே 5வது, 6வது, 7வது, 8வது இடத்தில் உள்ளன.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 1 வெற்றி, 4 தோல்வியுடன் 2 புள்ளிகளை பெற்று 9வது இடத்திலும், கேகேஆர் அணி 6 போட்டிகளில் 5 தோல்வி மற்றும் ஒரே போட்டி மழையால் ரத்து காரணமாக 1 புள்ளியுடன் 10வது இடத்திலும் உள்ளது.
சூழல் இப்படியிருக்க, காயமடைந்த அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக அணியுடன் இணையாத இந்த 5 வீரர்களின் வருகைக்காக அவரவர் அணிகள் தற்போது தவமாய் தவமிருக்கின்றன. அந்த 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
வில் ஜாக்ஸ்: மும்பை அணியில் இடம்பெற்றுள்ள இவர் இன்னும் ஸ்குவாடில் இணையவில்லை, விரைவில் இணைவார் என அணி நிர்வாகம் தெரிவித்திருந்தது. இவர் இல்லாத காரணத்தால் மும்பையின் பேட்டிங்கில் பினிஷிங் சரியில்லை. இவர் பவர்பிளேவில் வீசக்கூடிய ஓரிரு ஓவர்களும் பெரியளவில் கைக்கொடுக்கும். இவரது சமீபத்திய டி20 உலகக் கோப்பை பார்ம் நிச்சயம் மும்பைக்கு உதவும். எனவே இவர் வந்தால் மும்பைக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கலாம். இவரும் அடுத்த வாரத்திற்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
மதீஷா பதிரானா: கேகேஆர் அணிக்கு பந்துவீச்சு பெரியளவில் சொதப்பலாக உள்ளது. டெத் ஓவர்களிலும், மிடில் ஓவர்களிலும் இன்னும் அதிரடிக் காட்டக்கூடிய வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் தேவை. ஹர்ஷித் ராணா இல்லாததே பெரிய பின்னடைவு. அப்படியிருக்க ரூ.18 கோடி கொடுத்த மதீஷா பதிரானா காயம் காரணமாக முதல் 6 போட்டிகளை தவறவிடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் இவருக்கு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட அனுமதி அளித்துவிட்டாலும், இவர் எப்போது பிளேயிங் லெவனில் இணைவார் என்ற கேள்வியும் இப்போது உள்ளது. வரும் ஏப்.19இல் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அணியுடன் இணைவார் என கூறப்படுகிறது.
பாட் கம்மின்ஸ்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனான இவர் முதுகில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து மீண்டு வருகிறார். இவர் தற்போது ஸ்குவாடுடன் பயணித்தாலும் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவதில்லை. சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான நாளைய போட்டியில் கம்மின்ஸ் விளையாடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது, உறுதிசெய்யப்படவில்லை. பிரவுல் ஹிங்கே, சக்கிப் ஹூசைன் உள்ளிட்டோருடன் இவரது வேகப்பந்துவீச்சும் நிச்சயம் எதிரணிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும்.
மிட்செல் ஸ்டார்க்: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 2 வெற்றி, 2 தோல்வியுடன் ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. முகேஷ் குமார், லுங்கி இங்கிடி, நடராஜன், ஆகிப் நபி என நல்ல வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருந்தாலும் ஸ்டார்க்கின் அச்சுறுத்தலும் அனுபவமும் அணிக்கு தேவைப்படுகிறது. கடந்த தொடரை போல ஸ்டார்க் இவர்களுக்கு வந்து விளையாடிக்கொடுத்தால் நிச்சயம் பிளே ஆப் சுற்றை டெல்லி நெருங்கும். இவர் தோள்பட்டை காயத்தில் இருந்து மீண்டு வருகிறார். அடுத்த வாரம் அணியுடன் இணைய வாய்ப்புள்ளது.
எம்எஸ் தோனி: சிஎஸ்கேவின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி கணுக்கால் காயம் காரணமாக முதல் 5 போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார். இவர் நாளைய (ஏப். 18) எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தோனியின் வருகை சிஎஸ்கேவுக்கு சாதகமா, பாதகமா என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை. இருப்பினும் சிஎஸ்கே அணியும், அதன் ரசிகர்களும் தோனியை நிச்சயம் பிளேயிங் லெவனில் விரும்புவார்கள்.