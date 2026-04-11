IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?

IPL 2026 Uncapped Players: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பெரிய தொகையை செலவழித்தும், இந்த 5 இளம் Uncapped வீரர்களை அணிகள் களமிறக்கவில்லை. ஆனால், நிச்சயம் இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடரில் இளம் வீரர்களை கண்டடைவதுதான் ஒவ்வொரு அணியின் குறிக்கோள் ஆகும். நிச்சயம் ஒவ்வொரு அணியிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு Uncapped வீரர் விளையாடியாக வேண்டும். ஆனால், இப்போது சிறப்பான Uncapped வீரரை வைத்திருந்தால் மட்டுமே ஒரு அணியால் கோப்பையை வெல்ல முடியும் என நிலை உருவாகிவிட்டது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், தினமும் லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வார இறுதி நாள்களில் மட்டும் இரண்டு லீக் போட்டிகள் நடைபெறும். இன்று மாலை நியூ சண்டிகரில் பஞ்சாப் - ஹைதராபாத் அணிகளும்; இரவு சென்னையில் சென்னை - டெல்லி அணிகள் மோதுகின்றன.
ஐபிஎல் தொடரில் இளம் வீரர்கள் வெளிச்சத்திற்கு வருவது வாடிக்கைதான். அவர்கள் ஜொலித்தாலும், சோபிக்காவிட்டாலும் பல அணிகள் இளம் திறமைகள் மீது நம்பிக்கை வைத்து களமிறக்கும். லக்னோ அணியில் முகுல் சௌத்ரி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் பிரிஜ்ஜேஷ் சர்மா, சென்னை அணியில் கார்த்திக் சர்மா மற்றும் பிரசாந்த் வீர், குஜராத் அணியில் அசோக் சர்மா உள்ளிட்ட பல புதிய வீரர்கள் தற்போது விளையாடி வருகிறார்கள்.
இந்தச் சூழலில், ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் பல அணிகளால் எடுக்கப்பட்ட இளம் Uncapped வீரர்கள் பலருக்கு இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அந்த வகையில், இந்த 5 இளம் Uncapped வீரர்களுக்கு நிச்சயம் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
மங்கேஷ் யாதவ்: யாஷ் தயாள் இல்லாத நிலையில், இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான மங்கேஷ் யாதவைதான் ஆர்சிபி முதலில் களமிறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அபினந்தன் சிங் வாய்ப்பை பெற்றாலும் பெரியளவில் ஜொலிக்கவில்லை. மணிக்கு 140 கி.மீ., வேகத்திலும், யார்க்கரையும் சிறப்பாக வீசக்கூடியவராக அறியப்படும் மங்கேஷ் யாதவுக்கு 23 வயதுதான் ஆகிறது. மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த இவரை ஆர்சிபி நிச்சயம் அடுத்த போட்டியில் களமிறக்க வேண்டும். இவரை ரூ.5.20 கோடிக்கு ஆர்சிபி எடுத்தது.
ஸ்ம்ரன் ரவிசந்திரன்: 22 வயது கர்நாடக வீரரான ஸ்ம்ரன் ரவிசந்திரனை கடந்த சீசனில் ரூ.30 லட்சத்திற்கு, ஆடம் ஸாம்பாவிற்கு மாற்று வீரராக அணிக்குள் வந்தார். இவரை எஸ்ஆர்ஹெச் தக்கவைத்தது. கர்நாடகாவுக்கு உள்நாட்டு தொடர்களில் ஸ்ம்ரன் அதிரடியாக ரன்களை குவித்தார். சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் 7 போட்டிகளில் 319 ரன்களையும், ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் 14 இன்னிங்ஸில் 950 ரன்களையும் குவித்து அசத்தியிருந்தார். இவர் எப்போது எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் காயத்தில் சிக்கியிருப்பதால் பஞ்சாப் வீரரான சலீல் அரோராவுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, ஸ்ம்ரன் விரைவில் காயத்தில் இருந்து குணமடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிரது.
விஷால் நிஷாத்: 20 வயது உத்தர பிரதேச வீரரான விஷால் நிஷாத்தை ரூ.30 லட்சத்திற்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கடந்த மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. வலது கை மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னராக அறியப்படுகிறார். நிச்சயம் எதிர்காலத்தில் பெரிய உயரத்தை எட்ட வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை இந்த சீசனில் 2வது ஸ்பின்னர் ஆப்ஷன் தேவைப்பட்டால் பஞ்சாப் கிங்ஸ் இவரை முயற்சிக்கலாம்.
டேனீஷ் மலேவார்: 22 வயதான நாக்பூர் வீரரான டேனீஷ் மலேவாரை மும்பை இந்தியன்ஸ் ரூ.30 லட்சத்திற்கு இந்த மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் பேட்டிங் வலுவாக இருக்கும் வேளையில் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. இருப்பினும் நமன் திர் தொடர்ந்து சொதப்பினாலோ, காயமடைந்தாலோ இவரை விளையாட வைக்கலாம்.
தேஜஸ்வி சிங் தஹியா: 23 வயதான டெல்லியைச் சேர்ந்த தேஜஸ்வி சிங் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஆவார். 2025 மெகா ஏலத்தில் Unsold ஆன இவரை 2026 மினி ஏலத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் சண்டையிட்ட கேகேஆர் அணி ரூ.3 கோடிக்கு எடுத்தது. அதிக சிக்ஸ் அடிக்கும் வல்லமை படைத்த இவரை கேகேஆர் அணி நிச்சயம் மிடில் ஆர்டரில் பயன்படுத்தலாம்.