English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
அதிர்ஷ்டமில்லாத 6 CSK வீரர்கள்... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!

IPL 2026 CSK: ஐபிஎல் 2026 சீசனை பொருத்தவரை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இந்த 6 வீரர்கள் நிச்சயம் ஒரே போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள். அந்த வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

IPL 2026, Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இன்னும் 10 லீக் போட்டிகள் மீதம் உள்ளன. இதுவரை சிஎஸ்கே 3 தோல்வி, 1 வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது. 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு செல்ல சிஎஸ்கே நிச்சயம் முட்டிமோதும். எனவே, வர இருக்கும் 10 போட்டிகளில் குறைந்தது 7-8 போட்டிகளை வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே உள்ளது. அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணி சரியான காம்பினேஷனில் விளையாடுவது முக்கியம். அப்படியிருக்க, இந்த 6 வீரர்கள் விளையாடவே மாட்டார்கள்.
1 /8

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது 4 போட்டிகளில் விளையாடி முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோற்று, கடைசி போட்டியில் மட்டும் வென்றது. இதனால், 2 புள்ளிகளுடன் (-1.532) 9வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது சிஎஸ்கே அணி சரியான காம்பினேஷனே கண்டறிந்துள்ளது. 

2 /8

அந்த வகையில், 2026 சீசனில் சிஎஸ்கே அணியில் இந்த 6 வீரர்கள், கடைசி வரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள். இந்த சீசனில் ஏற்கெனவே, குறைந்தபட்சம் 1 போட்டியை விளையாடியவர்கள் இந்த லிஸ்டில் இல்லை. இந்த சீசன் முழுவதும் இந்த 6 வீரர்கள் விளையாட மாட்டார்கள். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 

3 /8

முகேஷ் சௌத்ரி: மகாராஷ்டிரா அணியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு உற்ற தோழன் முகேஷ் சௌத்ரி. இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் சிஎஸ்கே அணிக்காக கடந்த காலங்களில் 16 போட்டிகளில் விளையாடி 17 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். கலீல் அகமது, குர்ஜப்னீத் சிங் என இரண்டு இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருப்பதால் இவருக்கு அணியில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை.

4 /8

ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்: நியூசிலாந்தின் இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் மேட் ஹென்றி, ஓவர்டனுக்கு பேக்-அப் ஆவார். ஏற்கெனவே இனி பிளேயிங் லெவனில் மேட் ஹென்றிக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. கடந்த ஜனவரியில் இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் 2 போட்டிகளில் விளையாடி 6 ஓவர்களை வீசி 96 ரன்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை மட்டுமே அவர் எடுத்திருந்தார். டி20 உலகக் கோப்பை நியூசிலாந்து ஸ்குவாடில் அவருக்கு வாய்ப்பே இல்லை. 23 வயது வீரரான இவர் இன்னும் அனுபவம் பெற வேண்டியுள்ளது. இவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காது.

5 /8

அமான் கான்: புதுச்சேரி அணிக்காக விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் இவர் சிஎஸ்கே அணி ரூ.40 லட்சத்திற்கு எடுத்தது. இவர் கேகேஆர், டெல்லி அணியில் ஏற்கெனவே கடந்த காலங்களில் இருந்துள்ளார், 12 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 115 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். ஆல்-ரவுண்டராக அறியப்பட்டாலும் இவரது சிக்ஸ் அடிக்கும் திறனுக்காக அணியில் எடுக்கப்பட்டார். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோருக்கு இனி வாய்ப்பு கிடைக்குமா என தெரியாத நிலையில் இவருக்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. 

6 /8

ஷ்ரேயாஸ் கோபால்: சிஎஸ்கே அணி தற்போது நூர் அகமதை பிரதான மணிக்கட்டு ஸ்பின்னராக பயன்படுத்துகிறது. ராகுல் சஹாரை 2வது போட்டியில் களமிறக்கி கடும் பின்னடைவை சந்தித்தது. கடந்த சீசனை போல நூர் அகமது விக்கெட் எடுக்கவில்லை. எனவே, அவரை கழட்டிவிட்டாலும் சிஎஸ்கே ஷ்ரேயாஸ் கோபாலிடம் செல்லுமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. 

7 /8

ராமகிருஷ்ண கோஷ்: இவரும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு உற்ற தோழன் ஆவார்.  மகாராஷ்டிராவின் ஆல்-ரவுண்டரான இவர் நிச்சயம் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஜேமி ஓவர்டனே சிறப்பாக விளையாடுவதால் இவருக்கான தேவை குறைந்துவிட்டது. இவர் பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்படுகிறார் என்றாலும், பேட்டிங்கில் சில குறை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காது.    

8 /8

ஸ்பென்சர் ஜான்சன்: நாதன் எல்லீஸுக்கு காயம் ஏற்பட்டதால் அவருக்கு மாற்று வீரராக ஸ்பென்சர் ஜான்சனை சிஎஸ்கே எடுத்தது. ஆனால், அவரே ஏற்கெனவே காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருகிறார் என்றும், அவர் அணியில் இணையவும் கால தாமதமாகும் என்றும் கூறப்பட்டது. இவரும் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். தற்போதைய நிலையில் இவர் அணிக்குள் வர வாய்ப்பும் குறைவு. 

IPL Chennai Super Kings CSK IPL News

Next Gallery

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?