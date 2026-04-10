கோடிகள் கொடுத்தும் வேஸ்ட்... சோபிக்காத இந்த 8 வீரர்கள் - லிஸ்ட் இதோ

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மினி ஏலத்தில் பல கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்ட இந்த 8 வீரர்கள் கடுமையாக சொதப்பி உள்ளனர்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளின் இன்றைய போட்டி சேர்த்து 16 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன.
கேம்ரூன் கிரீன்: கேகேஆர் அணி இவரை மினி ஏலத்தில் ரூ.25.20 கோடிக்கு எடுத்தது. ஆனால், இவர் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார், முதல் மூன்று போட்டிகளில் பந்துவீசவும் இல்லை. 4 போட்டிகளில் 56 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே பந்துவீசினார். அதிலும் 2 ஓவருக்கு 18 ரன்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டையே எடுத்தார். ரூ.25.20 கோடிக்கு இவர் தற்போது வரை சோபிக்கவில்லை.
மதீஷா பதிரானா: கேகேஆர் அணி இவரை ரூ.18 கோடி எடுத்தது. கணுக்கால் காயம் காரணமாக அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியிருந்தார். தற்போது வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். இருப்பினும் எப்போது அணிக்கு திரும்புவார் என்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
லியம் லிவிங்ஸ்டன்: இவரை ரூ.13 கோடிக்கு எஸ்ஆர்ஹெச் அணி எடுத்தது. ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடி 14 ரன்களை அடித்தார். பந்தும் வீசவில்லை.
ஜேசன் ஹோல்டர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் போட்டி போட்டு ரூ.7.20 கோடி கொடுத்து எடுத்தது. ஆனால் இன்னும் இவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. ரபாடாவுக்கு பதில் இவரை பிளேயிங் லெவனில் வைத்தால் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் கைக்கொடுப்பார்.
வெங்கடேஷ் ஐயர்: ஆர்சிபி இவரை ரூ.7 கோடிக்கு எடுத்தது. முதல் 2 போட்டிகளில் இவரை களமிறக்கவில்லை. இன்றைய போட்டியில் 7 விக்கெட் சரிந்த பின்னர், 9வது வீரராக அதுவும் இம்பாக்ட் வீரராக வெங்கடேஷ் ஐயர் களமிறக்கப்பட்டார். அதில் 15 பந்துகளுக்கு 29 ரன்களை அடித்து மிரட்டினார். ஆனாலும் படிக்கல் சிறப்பான பார்மில் இருப்பதால், இவர் மற்ற போட்டிகளில் களமிறக்கப்படுவாரா என்பது சந்தேகமே.
கார்த்திக் சர்மா: இவரை சிஎஸ்கே அணி ரூ.14.20 கோடி கொடுத்து எடுத்தது. ஆனால் இவர் 3 போட்டிகளில் 25 ரன்களை மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். பெரியளவில் இன்னும் சோபிக்கவில்லை.
பிரசாந்த் வீர்: இவரையும் சிஎஸ்கே அணி ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்தது. இவர் இதுவரை பெரியளவில் சோபிக்கவில்லை என்றாலும் ஆர்சிபிக்கு எதிரான போட்டியில் நம்பிக்கை அளித்தார். இவர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
ஆகிப் நபி: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இவரை ரூ.8.40 கோடிக்கு எடுத்தது. முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் இவர் களமிறக்கப்படவில்லை.