IPL 2026: பர்பிள் தொப்பியை வெல்ல... இந்த 8 பௌலர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு!

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் இன்று தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இந்த சீசனில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தி பர்பிள் தொப்பியை வெல்லும் வாய்ப்பு உள்ள 8 பௌலர்கள் யார் யார் என்ற கணிப்பை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடர் என்றால் அது பேட்டர்களுக்கானதுதான். அதிக விக்கெட்டை ஒருவர் தொடர் முழுவதும் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் நிச்சயம் இந்த 8 வீரர்களுக்கு அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தும் திறன் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
அர்ஷ்தீப் சிங் (PBKS): டி20 போட்டிகளில் பவர்பிளேவிலும், டெத் ஓவர்களிலும் சிறப்பாக வீசக்கூடிய திறன் பெற்றவர் அர்ஷ்தீப். இவர் நிச்சயம் இம்முறை அதிக விக்கெட் வீழ்த்த வாய்ப்பு.
முகமது சிராஜ் (GT): குஜராத் அணிக்கு இவரது பவர்பிளே பந்துவீச்சு மிக முக்கியமாகும். இவரது வேகமும், ஸ்டம்பை தாக்கும் திறனும் நிச்சயம் பவர்பிளேவில் அதிக விக்கெட்டை எடுக்கும்.
வருண் சக்ரவர்த்தி (KKR): கொல்கத்தா அணியின் பிரதான சுழற்பந்துவீச்சாளரான இவர், சமீபத்திய டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தாலும், அதிக விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
டிரென்ட் போல்ட் (MI): மும்பை வான்கடெ மைதானத்தில் இவரது பவர்பிளே ஓவர் நிச்சயம் பெரியளவில் கைக்கொடுக்கும். இவர் பவர்பிளேவில் அதிக விக்கெட்டை கைப்பற்றினால் நிச்சயம் மும்பை கோப்பையை வெல்லும்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (MI): அனைத்து பார்மட்டிலும் பந்துவீச்சு கிங் என பும்ராவை சொல்லலாம். இவர் ஆட்டத்தின் அனைத்து கட்டங்களிலும் இவரது பங்களிப்பு அணிக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
நூர் அகமது (CSK): சிஎஸ்கே அணியின் பிரதான சுழற்பந்துவீச்சாளராக உருவாகியிருக்கும் இவர், கடந்தாண்டை போலவே இந்தாண்டும் சிறப்பாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரசித் கிருஷ்ணா (GT): கடந்த சீசனில் பர்பிள் தொப்பியை வென்ற இவர் இந்தாண்டும், அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்த வாய்ப்புள்ளது. இவர் குஜராத்தின் மிடில் ஓவரில் இன்றியமையாத பௌலராக விளங்குகிறார்.
ஜாஷ் ஹேசில்வுட் (RCB): ஒட்டுமொத்த ஆர்சிபி ரசிகர்களே தவமாய் தவமிருந்ததுதான் ஹேசில்வுட் வருகைக்குதான். ஹேசில்வுட் வந்துவிட்டார். இவர் அனைத்து போட்டிகளையும் விளையாடினால், ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைக்கும். இவர் பர்பிள் தொப்பியையும் கைப்பற்றுவார்.