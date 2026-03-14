ஹர்ஷித் ராணா விலகல்... KKR குறிவைக்கும் 3 வீரர்கள் - யார் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்?

Harshit Rana Replacement: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகியிருக்கும் நிலையில், கேகேஆர் அணி இந்த 3 இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரை நிச்சயம் குறிவைக்கும்.

IPL 2026: கேகேஆர் அணியில் முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மான் விலகிய நிலையில், தற்போது ஹர்ஷித் ராணாவும் காயம் காரணமாக விலகினார். இந்நிலையில், பிளஸ்ஸிங் முசர்பானியை கேகேஆர் எடுத்திருக்கிறது. மற்றொரு வேகப்பந்துவீச்சாளரையும் கேகேஆர் அணி நிச்சயம் எடுக்கும்.
ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், கொல்கத்தா அணியின் பிரதான வேகப்பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். 

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முந்தைய பயிற்சி ஆட்டத்தில் கால் முட்டி பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. அப்போதே அவர் டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகியதால், முகமது சிராஜ் மாற்று வீரராக களமிறங்கினார். இதை தொடர்ந்து தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் முழுமையாக விலகி உள்ளார். 

இவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கேகேஆர் அணியின் முக்கிய பௌலராக உள்ளார். பவர்பிளேவில் மட்டுமின்றி மிடில் ஓவர், டெத் ஓவர் என ஆட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பந்துவீசி விக்கெட் எடுக்கும் திறன் பெற்றவர். வேகமாக பந்துவீசுவதில் மட்டுமின்றி வேகமாக ரன்களை குவிப்பதிலும் இவர் பெயர் பெற்றவர். 

கேகேஆர் அணிக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வருகிறார் ஹர்ஷித் ராணா. ஆனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில்தான் அவர் அதிகம் கவனம் ஈர்த்தார். 2024 சீசனில் 19 விக்கெட்டையும், 2025 சீசனில் 15 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி இந்திய அணியில் இடம்பிடித்தார். இவர் 34 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 40 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். இவர் உள்நாட்டில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். 

அந்த வகையில், ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதில் இந்த மூன்று வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை கேகேஆர் அணி எடுக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 

சிமர்ஜித் சிங்: சிஎஸ்கே மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடியிருக்கும் இவரை கடந்த 2026 மினி ஏலத்தில் எந்த அணியும் எடுக்கவில்லை. ஹர்ஷித் ராணாவை போல் டெல்லி அணி வீரரான இவர் வேகமாக பந்துவீசுவதில் பெயர் பெற்றவர். பவர்பிளேவிலும் இவர் மிரட்டலாக பந்துவீசுவார். எனவே இவரை கேகேஆர் அணி எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.   

சேத்தன் சக்காரியா: ஹர்ஷித் ராணா மட்டுமின்றி கேகேஆர் அணிக்கு முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மானும் இல்லை. முஸ்தபிஷுர் இடத்தில் முசர்பானியை எடுத்துவிட்டாலும், இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரும் அணிக்கு தேவை. எனவே, சேத்தன் சக்காரியாவை கேகேஆர் எடுக்கலாம். டெல்லி, ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். கடந்த 2025 சீசனில் உம்ரான் மாலிக்கிற்கு பதிலாக இவர் மாற்று வீரராக இருந்தார். இருப்பினும் 2026 மெகா ஏலத்தில் அவரை யாரும் எடுக்கவில்லை. எனவே இந்த முறையும் கேகேஆர் அணி இவரையே எடுக்கலாம். 

ஆகாஷ் மத்வால்: மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடிய இவரை எந்த அணியும் 2026 மினி ஏலத்தில் எடுக்கவில்லை. 2023 சீசனில் இவர் லக்னோ அணிக்கு எதிரான எலிமினேட்டர் போட்டியில் 5 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தியது பெரிதும் கவனிக்க வைத்தது. டெத் ஓவர்களில் இவரது யார்க்கர்கள் பெரிதும் உதவும்.

