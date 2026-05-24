Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /IPL 2026 : லீக் சுற்று முடிவில்... அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 5 பேட்டர்கள்...

IPL 2026 : லீக் சுற்று முடிவில்... அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 5 பேட்டர்கள்...

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 24, 2026, 09:11 PM IST|Updated: May 24, 2026, 09:11 PM IST

IPL 2026 Orange Cap : ஐபிஎல் 2026 லீக் சுற்று போட்டிகள் முடிவில் டாப் 5 இடங்களை பிடித்த பேட்டர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

1/5

ஐபிஎல் 2026

5. இஷான் கிஷன்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதரபாத் அணி இவர் 14 போட்டிகளில் 569 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6. அதிகபட்ச ரன்கள்: 91.

2/5

ஐபிஎல் 2026

4. வைபவ் சூர்யவன்ஷி: RR அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 569 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 3, சதம்: 1, அதிகபட்ச ரன்கள்: 103.

3/5

ஐபிஎல் 2026

3. ஹென்ரிச் கிளாசென்: SRH அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 606 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6, அதிகபட்ச ரன்கள்: 69.

4/5

ஐபிஎல் 2026

2. சுப்மான் கில்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரரான இவர் 13 போட்டிகளில் 616 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6, அதிகபட்ச ரன்கள்: 86.

5/5

ஐபிஎல் 2026

1. சாய் சுதர்சன்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 638 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 7, சதம்: 1, அதிகபட்ச ரன்கள்: 100. 

Tags:
IPL
IPL News
IPL Orange Cap
Sai Sudharsan
Shubman Gill

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL 2026 பிளே ஆப் முழு அட்டவணை, மைதானங்கள், போட்டி நேரம் - முழு விவரம்

IPL 2026 பிளே ஆப் முழு அட்டவணை, மைதானங்கள், போட்டி நேரம் - முழு விவரம்

IPL 20261 hr ago
2

சரிந்து விழும் இந்திய ரூபாய்... மளமளவென உயரப்போகும் தங்கம் விலை!

Gold price2 hrs ago
3

அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு என்ன ஆனது? மருத்துவமனையில் அனுமதி!

Sengottaiyan2 hrs ago
4

பிளே ஆப் சென்ற RR... PBKS, KKR கனவில் மண்ணள்ளி போட்ட MI

IPL3 hrs ago
5

நாய், ஆடு, மாடு உரிமையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை - ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்

Tamil Nadu government3 hrs ago