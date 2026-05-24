/IPL 2026 : லீக் சுற்று முடிவில்... அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 5 பேட்டர்கள்...

IPL 2026 Orange Cap : ஐபிஎல் 2026 லீக் சுற்று போட்டிகள் முடிவில் டாப் 5 இடங்களை பிடித்த பேட்டர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
5. இஷான் கிஷன்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதரபாத் அணி இவர் 14 போட்டிகளில் 569 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6. அதிகபட்ச ரன்கள்: 91.
4. வைபவ் சூர்யவன்ஷி: RR அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 569 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 3, சதம்: 1, அதிகபட்ச ரன்கள்: 103.
3. ஹென்ரிச் கிளாசென்: SRH அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 606 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6, அதிகபட்ச ரன்கள்: 69.
2. சுப்மான் கில்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரரான இவர் 13 போட்டிகளில் 616 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 6, அதிகபட்ச ரன்கள்: 86.
1. சாய் சுதர்சன்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரரான இவர் 14 போட்டிகளில் 638 ரன்களை அடித்துள்ளார். அரைசதம்: 7, சதம்: 1, அதிகபட்ச ரன்கள்: 100.