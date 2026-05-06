IPL: அதிக பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட 7 வீரர்கள் - யார் டாப் தெரியுமா?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனில், சிஎஸ்கே - டெல்லி போட்டிகள் வரை, அதிக பவுண்டரிகளை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Most Boundaries: ஐபிஎல் தொடரில் அதிக சிக்ஸர் அடிப்பவர்களே ஹீரோவாக பார்க்கப்படுவார்கள், ஆனால் அதிக பவுண்டரிகளை அடிப்பவர்களையும் போற்ற வேண்டும். அவர்களின் லிஸ்டை இங்கு காணலாம்.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 36 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
சாய் சுதர்சன்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 38 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
இஷான் கிஷன்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 39 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
பிரப்சிம்ரன் சிங்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 41 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
அபிஷேக் சர்மா: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 41 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
விராட் கோலி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரரான இவர் 9 இன்னிங்ஸில் 42 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன்: சிஎஸ்கே அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 42 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.
கேஎல் ராகுல்: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி வீரரான இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 44 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளார்.