English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
ஐபிஎல் 2026: டாப் 7 பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? முதலிடத்தில் ரோகித், விராட் இல்லை!

Richest IPL Players: 2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

 
1 /7

கே.எல். ராகுல் (KL Rahul): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் கே.எல். ராகுல் 7வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 101 கோடி ஆகும்.   

2 /7

ரவீந்திர ஜடேஜ (Ravindra Jadeja): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் ரவீந்திர ஜடேஜா 6வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 150 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

3 /7

சுனில் நரைன் (Sunil Narine): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் சுனில் நரைன் 5வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 160 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

4 /7

ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் ரோகித் சர்மா 4வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 230 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

5 /7

பேட் கம்மின்ஸ் (Pat Cummins): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் பேட் கம்மின்ஸ் 3வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 370 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

6 /7

விராட் கோலி (Virat Kohli): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலி 2வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1154 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

7 /7

எம்.எஸ். தோனி (MS Dhoni): பணக்கார ஐபிஎல் வீரர்கள் பட்டியலில் எம். எஸ். தோனி முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1200 கோடி என கூறப்படுகிறது.   

Next Gallery

