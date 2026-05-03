IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!

IPL 2026 Most Sixes: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் இதுவரை (45 போட்டிகள்) அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.

IPL 2026: ஐபிஎல் தொடர் என்றாலே அது சிக்ஸர்கள் அடிக்கும் களமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிக சிக்ஸர்களை பறக்கவிடும் பேட்டரும், அதிக சிக்ஸரை பறக்கவிடும் அணியும்தான் டாப்பாக வருவார்கள். அந்த வகையில், 45வது லீக் போட்டி வரை அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த டாப் 8 வீரர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
8. ஹென்ரிச் கிளாசென்: SRH வீரரான இவர் 10 போட்டிகளில்  விளையாடி 19 சிக்ஸரை பறக்கவிட்டுள்ளார். 

7. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்: PBKS வீரரான இவர் 9 போட்டிகளில்  விளையாடி 22 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார். 

6. ரஜத் பட்டிதார்: RCB கேப்டனான இவர் 9 போட்டிகளில்  விளையாடி 24 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.

5. கேஎல் ராகுல்: DC வீரரான இவர் 9 போட்டிகளில்  விளையாடி 24 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.

4. ரயான் ரிக்கல்டன்: MI வீரரான இவர் 7 போட்டிகளில்  விளையாடி 25 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.  

3. பிரியான்ஷ் ஆர்யா: PBKS வீரரான இவர் 8 போட்டிகளில்  விளையாடி 26 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.  

2. அபிஷேக் சர்மா: SRH வீரரான இவர் 10 போட்டிகளில்  விளையாடி 32 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.  

1. வைபவ் சூர்யவன்ஷி: RR வீரரான இவர் 10 போட்டிகளில்  விளையாடி 37 சிக்ஸரை அடித்துள்ளார்.

