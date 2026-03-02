ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்? - முழு விவரம் இதோ!

வரவிருக்கும் 2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் குறித்த உத்தேச மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. எந்த அணிக்கு யார் கேப்டன் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ட்ரேடிங் மூலம் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு வந்திருந்தாலும், இளம் வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே தொடர்ந்து அணியை வழிநடத்துவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் அணியிலிருந்து வெளியேறியதால், புதிய கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு கடந்த சீசனில் ஆர்சிபி அணிக்கு முதல் கோப்பையை பெற்றுத் தந்த ரஜத் படிதார், இந்த சீசனிலும் கேப்டனாக தொடர்வார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் கடந்த சீசனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதால், அனுபவ வீரர் அஜிங்க்யா ரஹானே இந்த முறையும் கேப்டனாக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பாட் கம்மின்ஸ் தொடர்ந்து அணியை வழிநடத்துவார். இந்த சீசனில் விளையாடும் ஒரே வெளிநாட்டு கேப்டன் இவர்தான்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மெகா ஏலத்தில் வரலாறு காணாத தொகைக்கு லக்னோ அணியால் வாங்கப்பட்ட ரிஷப் பண்ட், அந்த அணியின் கேப்டனாக தொடர்கிறார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் மெகா ஏலத்தில் மிக பெரிய விலைக்கு வாங்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக தொடர உள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா நீடிப்பார் என அணி நிர்வாகம் உறுதி செய்துள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் இந்திய அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளின் தற்போதைய கேப்டனான சுப்மன் கில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக தொடர்கிறார்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் ரிஷப் பண்ட் வெளியேறிய நிலையில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் அக்சர் படேல் கேப்டனாக தொடர்கிறார்.