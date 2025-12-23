IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 10 அணிகளிலும் இளமையான வீரர்கள் யார், வயதில் மூத்த வீரர்கள் யார் என்பதை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
IPL 2026 Youngest And Oldest Players: ஐபிஎல் தொடர் என்பதே அனுபவ வீரர்களும், இளம் வீரர்களும் இணைந்து விளையாடும் வாய்ப்பை உருவாக்கக் கூடிய ஒன்றாகும். அதேநேரத்தில், வெளிநாட்டு வீரர்களுடன் இந்திய இளம் வீரர்கள் பழகுவதற்கும் முக்கிய இடமாக ஐபிஎல் தொடர் இருக்கிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: இளம் வீரர் - குமார் குஷாக்ரா (21), மூத்த வீரர் - இஷாந்த் சர்மா (37)
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: இளம் வீரர் - நமன் திவாரி (20), மூத்த வீரர் - முகமது ஷமி (35)
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: இளம் வீரர் - அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி (21), மூத்த வீரர் - சுனில் நரைன் (37)
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: இளம் வீரர் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (14), மூத்த வீரர் - ரவீந்திர ஜடேஜா (37)
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: இளம் வீரர் - விஷால் நிஷாத் (20), மூத்த வீரர் - மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் (36)
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: இளம் வீரர் - சாஹில் பராக் (18), மூத்த வீரர் - டேவிட் மில்லர் (36)
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இளம் வீரர் - சகிப் ஹூசைன் (21), மூத்த வீரர் - ஹர்ஷல் பட்டேல் (35)
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: இளம் வீரர் - விஹான் மல்ஹோத்ரா (18), மூத்த வீரர் - விராட் கோலி (37)
மும்பை இந்தியன்ஸ்: இளம் வீரர் - அல்லா கசன்ஃபர் (19), மூத்த வீரர் - ரோஹித் சர்மா (38)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: இளம் வீரர் - ஆயுஷ் மாத்ரே (18), மூத்த வீரர் - எம்எஸ் தோனி (44)