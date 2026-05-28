/IPL: ஒரே சீசனில் அதிக சிக்ஸர்கள்... டாப் 5 வீரர்கள் யார் யார் தெரியுமா?

IPL Most Sixes In Single Season : ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரே சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்தவர்களில் டாப் 5 வீரர்கள் அடங்கிய பட்டியலை இங்கு காணலாம். இந்த பட்டியலில் 14 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஜாஸ் பட்லர்: 2022ஆம் ஆண்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய போது, ஜாஸ் பட்லர் 45 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டார். இதன்மூலம், இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
கிறிஸ் கெயில்: 2013ஆம் ஆண்டில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடிய போது, கெயில் 51 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டார். இதன்மூலம், அவர் இந்த பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல்: 2019ஆம் ஆண்டில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய போது, ரஸ்ஸல் 52 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு, இந்த பட்டியலில் 3வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
கிறிஸ் கெயில்: டாப் 5 பட்டியிலேயே இரண்டு இடங்களை பிடித்த ஒரே நபர் இவர்தான். 2012ஆம் ஆண்டில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக 59 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு 2வது இடத்தில் உள்ளார். 2012, 2013 ஆகிய இரண்டு சீசன்களில் மட்டும் கெயில் 110 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டிருக்கிறார்.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி: சுமார் 14 ஆண்டுகளாக, இந்த பட்டியலில் கிறிஸ் கெயில் டாப்பில் இருந்தார். அவரை பின்தள்ளி, சூர்யவன்ஷி முதலிடத்திற்கு வந்துள்ளார். நடப்பு 2026 சீசனில் சூர்யவன்ஷி 65 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டுள்ளார். இன்னும் குவாலிபயர் 2 மற்றும் இறுதிப்போட்டிகள் மீதம் இருக்கின்றன. குறைந்தபட்சம் ஒரு போட்டியில் சூர்யவன்ஷி விளையாடுவார் என்பதால், சிக்ஸர்களின் எண்ணிக்கையும் உயரலாம். இந்த பட்டியலில் உள்ள ஒரே இந்திய வீரரும் இவர்தான்.