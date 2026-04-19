  • ஐபிஎல்லில் அதிக முறை தொடக்க வீரராக டக் அவுட்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்

ஐபிஎல்லில் அதிக முறை தொடக்க வீரராக டக் அவுட்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்

ஐபிஎல்லில் தொடக்க வீரராக அதிக முறை டக் அவுட் ஆகிய வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே டக் அவுட் ஆனார். இதன் மூலம் தொடக்க வீரராக அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர் என்ற பட்டியலில் முதல் இடம் பிடித்துள்ளார். 

 
டேவிட் வார்னர்: முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் டேவிட் வார்னர் தொடக்க வீரராக 9 முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். வார்னர் ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். 

கவுதம் கம்பீர்: முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் கவுதம் கம்பீர் தொடக்க வீரராக 10 முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். இவர் 2008, 2010, 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் டெல்லி அணிக்காகவும் 2011 முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு வரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடி உள்ளர். மேலும், இவரது தலைமையில் கேகேஆர் அணிக்கு இரண்டு ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்றுள்ளார். 

ஷிகர் தவான்: முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் ஷிகர் தவான், தொடக்க வீரராக 10 முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். இவர் டெல்லி அணிக்காகவும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காகவும் விளையாடி உள்ளார். 

பார்தீவ் படேல் : முன்னாள் ஐபிஎல் வீரர் பார்தீவ் படேள் தொடக்க வீரராக 11 முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். இவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 2008 முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் அதன்பின் ஹைதராபத் அணி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி போன்ற அணிகளுக்காக விளையாடி உள்ளார். 

அஜிங்க்யா ரஹானே: தற்போதைய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் தொடக்க வீரராக 12 முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். நடப்பு ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக டக் அவுட்டானதன் மூலம் அதிக டக் அவுட் ஆன தொடக்க வீரர் என்ற மோசமான சாதனையை படைத்தார். 

