2025 ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகும் ஐபிஎல் வீரர்கள்!

ஆசிய கோப்பை தொடர் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி தொடங்கி 28ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி அறிவித்தது.
2025 ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பையில் அறிமுகமாகும் ஐபிஎல் நட்சத்திரங்களின் பட்டியல் இங்கே.
கடந்த சில ஐபிஎல் சீசன்களில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களில் ஒருவரான அபிஷேக் சர்மா. இவர் இந்தியாவுக்காக ஆசிய கோப்பை தொடரில் அறிமுகமாக உள்ளார்.
2025 ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக சில முக்கியமான ஆட்டத்தை வெல்லும் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜிதேஷ் சர்மா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (யுஏஇ) டி20 வடிவத்தில் நடைபெறும் வரவிருக்கும் 2025 போட்டித் தொடரில் தனது முதல் ஆசியக் கோப்பையை விளையாட உள்ளார். ஜிதேஷ் சர்மா இந்தியாவுக்காக 9 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார், இதுவரை 14.28 சராசரியுடன் 100 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
கடந்த சில சீசன்களாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்த இளம் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (UAE) டி20 வடிவத்தில் நடைபெறும் 2025 ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பைப் போட்டியில் அறிமுகமாகிறார். ஹர்ஷித் ராணா இந்தியாவுக்காக ஒரு டி20 சர்வதேச போட்டியில் விளையாடியுள்ளார், அதில் அவர் 33 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக ரிங்கு சிங் கடந்த சில ஆண்டுகளாக விளையாடி வருகிறார். ஃபினிஷராக இவர் பல போட்டிகளை வென்று கொடுத்துள்ளார். ரிங்கு சிங் இதுவரை இந்தியாவுக்காக 33 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். சராசரியாக 42.00 மற்றும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 161.06 உடன் 546 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 69 ரன்கள் மட்டுமே ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிரடி வீரரான சிவம் துபே 2025 ஆசிய கோப்பையில் அறிமுகமாகிறார். 35 டி20 போட்டிகளில், சிவம் 31.23 சராசரியுடன் 531 ரன்கள் எடுத்துள்ளார், இதுவரை நான்கு அரைசதங்கள் உள்ளன. பந்து வீச்சில் 13 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (UAE) டி20 வடிவத்தில் நடைபெறும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய கோப்பைப் போட்டியில் அறிமுகமாகிறார். இதுவரை 42 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சாம்சன், 861 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். சராசரியாக 25.32 மற்றும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 152.39 ஆகும். இதில் மூன்று சதங்கள் மற்றும் இரண்டு அரை சதங்கள் அடங்கும்.
கேகேஆர் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்ரவர்த்தி. இவர் அந்த அணிக்கு பல முக்கிய தருனங்களில் விக்கெட்களை வீழ்த்தி உதவியாக இருந்துள்ளார். இதுவரை இந்தியாவுக்காக 18 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார், சராசரியாக 14.57 இல் 33 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார், அதிகபட்சமாக 5/17 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.