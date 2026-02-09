டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?

2026 டி20 உலகக் கோப்பையில், இந்திய அணியை பிரநிதித்துவப்படுத்தும் ஐபிஎல் வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
அபிஷேக் சர்மா: இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடி வரும் அபிஷேக் சர்மா, ஐபிஎல்லில் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
சஞ்சு சாம்சன்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் ஐபிஎல்லில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக வரும் 2026ல் விளையாட உள்ளார்.
இஷான் கிஷன்: தற்போது இந்திய அணியின் தொடக்க வீரருக்கான இடத்தை பிடித்திருக்கும் இஷான் கிஷன், ஐபிஎல்லில் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக் விளையாடி வருகிறார்.
திலக் வர்மா: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் திலக் வர்மா, ஐபிஎல்லில் மும்பை அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
ஹர்திக் பாண்டியா: இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார்.
அக்சர் படேல்: இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் அக்சர் படேல், ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார்.
ரிங்கு சிங்: இந்திய அணியின் அதிரடி வீரர் ரிங்கு சிங், ஐபிஎல்லில் கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
குல்தீப் யாதவ்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர சுழல் பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
அர்ஷ்தீப் சிங்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், ஐபிஎல்லில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.
வருண் சக்கரவர்த்தி: இந்திய அணி நட்சத்திர சுழற் பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.
வாஷிங்டன் சுந்தர்: இந்திய அணியின் அல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர், ஐபிஎல்லில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.
முகமது சிராஜ்: இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ், ஐபிஎல்லில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.
சிவம் துபே: இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே, ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்.