IPL-ல் அதிகபட்ச ரன்கள்: சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் highest score பட்டியல்!

Ipl Teams Highest Scores List: சிஎஸ்கே, மும்பை இந்தியன்ஸ், ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் அதிகபட்ச ரன்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /10

இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிதான். இந்த அணி 2024ல் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெஙக்ளூரு அணிகு எதிராக 287 ரன்கள் அடித்தது.   

2 /10

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணி 2024ல் டெல்லி அணிக்கு எதிராக 272 ரன்கள் குவித்தது.   

3 /10

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூறூ அணி இப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணி 2013ல் புனே அணிக்கு எதிராக 263 ரன்களை குவித்தது.   

4 /10

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணி 2024ல் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 262 ரன்களை குவித்தது.   

5 /10

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருந்தது. இந்த அணி 2024ல் மும்பை அணிக்கு எதிராக 257 ரன்கள் குவித்தது.   

6 /10

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணி 2023ல் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 247 ரன்கள் குவித்தது.   

7 /10

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. அந்த அணி 2010ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 246 ரன்கள் குவித்தது.   

8 /10

ராஜஸ்தான் ராயலஸ் அணி இப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது. அந்த அணி ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக 242 ரன்கள் குவித்தது.  

9 /10

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இப்பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளது. அந்த அணி 2021ல் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக 235 ரன்கள் அடித்தது.   

10 /10

இந்த பட்டியலின் கடைசி இடத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி உள்ளது. அந்த அணி 2023ல் மும்பை அணிக்கு எதிராக 233 ரன்கள் குவித்தது.   

