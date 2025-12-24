வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!

IPL teams that spent Most Money For Foreign Players: வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிக பணம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
IPL: 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில், ஒவ்வொரு அணியும் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்துள்ளது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹதராபாத் (Sunrisers Hyderabad): பேட் கம்மின்ஸ் (ரூ. 18 கோடி), ஹென்ரிச் கிளாசென் (ரூ. 23 கோடி), டிராவிஸ் ஹெட் (ரூ. 14 கோடி), லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் (ரூ. 13 கோடி), எஹ்சான் மலிங்கா (ரூ. 1.20 கோடி), குசால் மெண்டிஸ் (ரூ. 0.75 கோடி), பிரைடன் கார்ஸ் (ரூ. 1 கோடி), ஜானி எட்வர்ட்ஸ் (ரூ. 3 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 74.50 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (Kolkata Knights Riders): சுனில் நரைன் (ரூ. 12 கோடி), கேமரூன் கிரீன் (ரூ. 25.20 கோடி), மதீஷா பதிரானா (ரூ. 18 கோடி), முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான் (ரூ. 9.20 கோடி), ரச்சின் ரவீந்திர (ரூ. 2 கோடி), ஃபின் ஆலன் (ரூ. 2 கோடி), டிம் சீஃபர்ட் (ரூ. 1.5 கோடி), ரோவ்மன் பவல் (ரூ. 1.5 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 64.20 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (Gujarat Titans): ஜோஸ் பட்லர் (ரூ. 15.75 கோடி), காகிசோ ரபாடா (ரூ. 10.75 கோடி), ரஷீத் கான் (ரூ. 18 கோடி), ஜேசன் ஹோல்டர் (ரூ. 7 கோடி), கிளென் பிலிப்ஸ் (ரூ. 2 கோடி), டாம் பான்டன் (ரூ. 2 கோடி), லூக் வுட் (ரூ. 0.75 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 56.25 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (Lucknow Super Giants): நிக்கோலஸ் பூரன் (ரூ. 21 கோடி), ஐடன் மார்க்ரம் (ரூ. 2 கோடி), மிட்செல் மார்ஷ் (ரூ. 3.40 கோடி), அன்ரிச் நார்ட்ஜே (ரூ. 2 கோடி), வனிந்து ஹசரங்கா (ரூ. 2 கோடி), ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (ரூ. 8.60 கோடி), மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே (ரூ. 0.75 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 39.75 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (Rajasthan Royals): ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (ரூ. 12.50 கோடி), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர் (ரூ. 11 கோடி), க்வேனா மபாகா (ரூ. 1.50 கோடி), நான்ட்ரே பர்கர் (ரூ. 3.50 கோடி), சாம் குர்ரன் (ரூ. 2.40 கோடி), டோனோவன் ஃபெரீரா (ரூ. 1 கோடி), ஏ.ஆர்.டி.எம். 2.00 கோடி பிரிட்டோரியஸ் (ரூ 30 லட்சம்) என மொத்தமாக 34.60 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (Delhi Capitals): மிட்செல் ஸ்டார்க் (ரூ. 11.75 கோடி), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (ரூ. 10.00 கோடி), தில்ஷான் மதுஷங்கா சமீர (ரூ. 0.75 கோடி), பென் டக்கெட் (ரூ. 2.00 கோடி), டேரில் மிட்செல் (ரூ. 2.00 கோடி), பதும் நிஸ்ஸங்கா (ரூ. 4.00 கோடி), லுங்கி நிகிடி (ரூ. 2.00 கோடி), கைல் ஜேமிசன் (ரூ. 2.00 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 31.75 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (Mumbai Indians): ரியான் ரிக்கல்டன் (ரூ. 1 கோடி), மிட்செல் சாண்ட்னர் (ரூ. 2 கோடி), வில் ஜாக்ஸ் (ரூ. 5.25 கோடி), கிறிஸ் போஷ் (ரூ. 0.75 கோடி), டிரென்ட் போல்ட் (ரூ. 12.50 கோடி), அல்லா கசான்ஃபர் (ரூ. 4.80 கோடி), ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் (ரூ. 2.60 கோடி), குயின்டன் டி காக் (ரூ. 1 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 29.90 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings): மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் (ரூ. 11 கோடி), மார்கோ ஜான்சன் (ரூ. 7 கோடி), அஸ்மதுல்லா உமர்சாய் (ரூ. 2.40 கோடி), மொயீன் அலி ஓவன் (ரூ. 3 கோடி), சேவியர் பார்ட்லெட் (ரூ. 0.80 கோடி), லாக்கி பெர்குசன் (ரூ. 2 கோடி), கிறிஸ் கோனொலி (ரூ. 3 கோடி), பென்னி த்வார்ஷுயிஸ் (ரூ. 4.40 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 27.90 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru): ஜோஷ் ஹேசில்வுட் (ரூ. 12.50 கோடி), பில் சால்ட் (ரூ. 11.50 கோடி), டிம் டேவிட் (ரூ. 3 கோடி), நுவான் துஷாரா (ரூ. 1.60 கோடி), ஜோர்டான் காக்ஸ் (ரூ. 0.75 கோடி), ஜேக்கப் பெத்தேல் (ரூ. 2.50 கோடி), ஜேக்கப் டஃபி (ரூ. 2 கோடி), ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் (ரூ. 1.50 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 27.55 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings): டெவால்ட் பிரெவிஸ் (ரூ. 2.20 கோடி), ஜேம்ஸ் ஓவர்டன் (ரூ. 1.50 கோடி), மேட் ஷார்ட் (ரூ. 1.50 கோடி), ஜமான் கான் ஃபௌல்க்ஸ் (ரூ. 75 லட்சம்), நூர் அகமது (ரூ. 10 கோடி), நாதன் எல்லிஸ் (ரூ. 2 கோடி), அகீல் ஹொசைன் (ரூ. 2 கோடி), மேட் ஹென்றி (ரூ. 2 கோடி) என மொத்தமாக ரூ. 20.25 கோடி செலவு செய்திருக்கிறது.