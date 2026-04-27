டரியலான டெல்லி... பவர்பிளேவில் குறைவான ஸ்கோர் இதுதான் - டாப் 8 லிஸ்ட் இதோ

IPL Worst Powerplay Batting: ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் மிக குறைவான ரன்கள் அடிக்கப்பட்ட டாப் 8 போட்டிகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Lowest Runs in Powerplay, IPL History: ஐபிஎல் தொடரில் முதல் 6 ஓவர்கள் பவர்பிளே ஆகும். அதாவது 30 யார்ட் வட்டத்திற்கு வெளியே 2 வீரர்கள் மட்டுமே பீல்டிங் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பேட்டர்களுக்கு இது வரப்பிரசாதம் என்றாலும், வீசப்படும் பந்து புதியதாக இருக்கும் ஸ்விங் மற்றும் சீம் பேட்டர்களுக்கு பிரச்னையாக இருக்கும். அப்படியிருக்க, ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் மிக குறைவான ரன்கள் அடிக்கப்பட்ட டாப் 8 போட்டிகளின் விவரங்களை இங்கு காணலாம். இந்த 8 போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் மூன்று போட்டிகளும் அடக்கம்.
8. 2016ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 21 ரன்களை மட்டும் எடுத்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 8வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
7. 2015ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 17 ரன்களை மட்டும் எடுத்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
6. 2019ஆம் ஆண்டில் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 16 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 6வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
5. 2015ஆம் ஆண்டில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 16 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
4. 2011ஆம் ஆண்டில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 15 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
3. 2009ஆம் ஆண்டில் ஆர்சிபிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 14 ரன்களை மட்டும் எடுத்தது. இதன்மூலம் இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 3வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
2. 2022ஆம் ஆண்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 14 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம், இப்போட்டியானது இந்த பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடிக்கிறது.
1. இன்று (ஏப்ரல் 27) ஆர்சிபிக்கு எதிராக டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 13 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அந்த வகையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் மிக குறைவான ரன்களை அடித்த போட்டி இதுவாகும்.