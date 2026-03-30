வெறும் 10 நாட்களில் காஷ்மீர் முதல் கோவா வரை! IRCTC அதிரடி சலுகை - முழு விவரம் இதோ!

திடீர் பயணம் மேற்கொள்வது என்பது அனைவரின் கனவாகும்; ஆனால், திட்டமிடுதலும் பட்ஜெட்டும் அதற்குத் தடையாக இருக்கின்றன. இதுபோன்ற சூழல்களில் பயணச்சீட்டு, தங்குமிடம் மற்றும் சுற்றிப்பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பயணத் தொகுப்பு (Tour Package) கிடைத்தால், பயணம் எவ்வளவு எளிதாகிவிடும். இந்தத் தேவையை உணர்ந்து, இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 10 வரை பயணம் செய்யத் திட்டமிடுபவர்களுக்காகச் சிறப்பு மற்றும் மலிவு விலை சுற்றுலாப் பயணத் தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தக் காலக்கட்டத்தில் வானிலை மிகவும் இனிமையாக இருக்கும்—சில இடங்களில் லேசான தூறலும், மற்ற இடங்களில் இதமான காற்றும் வீசுவதால் உங்களின் பயண அனுபவம் மேலும் சிறப்பானதாக அமையும். இந்த அற்புதமான பயணத் தொகுப்புகளின் முழு விவரங்களையும் விரிவாகக் காண்போம்.
காஷ்மீர் சுற்றுலாத் தொகுப்பு தொகுப்பின் பெயர்: HEAVENLY KASHMIR EX JAIPUR புறப்பாடு: ஜெய்ப்பூரிலிருந்து, ஏப்ரல் 10 அன்று கால அளவு: 5 இரவுகள் / 6 பகல்கள் பயண வசதிகள்: விமானம் மற்றும் வாடகை வாகனச் சேவைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன ஸ்ரீநகர், சோன்மார்க், குல்மார்க் மற்றும் பஹல்காம் போன்ற அழகிய சுற்றுலாத் தலங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம். கட்டண விவரங்கள்: தனி நபர்: ₹51,040 2 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹40,890 3 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹39,460 குழந்தைகள்: ₹33,960
கர்நாடகச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு தொகுப்புப் பெயர்: KOFFEE WITH KARNATAKA புறப்பாடு: ஹைதராபாத்திலிருந்து, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி கால அளவு: 5 இரவுகள் / 6 பகல்கள் பயண முறை: விமானங்கள் மற்றும் வாடகை வாகனங்கள் கட்டண விவரங்கள்: தனி நபர்: ₹16,700 2 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹14,010 3 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹10,930 குழந்தைகள்: ₹9,810
கோவா சுற்றுலாத் தொகுப்பு தொகுப்புப் பெயர்: சண்டிகரிலிருந்து கோவாவிற்கு ரயில் சுற்றுலாத் தொகுப்பு புறப்பாடு: சண்டிகரிலிருந்து, ஏப்ரல் 4 கால அளவு: 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்கள் பயண முறை: ரயில் மற்றும் கார் கட்டண விவரங்கள்: தனி நபர்: ₹27,085 2 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹19,405 3 நபர்கள்: ஒரு நபருக்கு ₹18,595 குழந்தைகள்: ₹14,725
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்புகள் ஏன் சிறப்பானவை? முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட பயணத் திட்டம் என்றால், எந்தவிதமான மன அழுத்தமும் இல்லை. விமானங்கள், ரயில்கள், தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் வாடகை வாகனங்கள்—அனைத்தும் இதில் அடங்கும். குடும்பங்களுக்கும் குழுக்களுடன் செல்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சிக்கனமானது. கடைசி நேரத்தில் பயணங்களைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இது மிகவும் ஏற்றது.
எவ்வாறு முன்பதிவு செய்வது? இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம், எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம்.