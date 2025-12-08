2026 New Year-க்கு செம்ம ஸ்பாட்! கம்மி செலவில் குடும்பத்துடன் வெளிநாடு டூர்.. IRCTC சூப்பர் திட்டம்!

Irctc Andaman Tour Package: 2026 புத்தாண்டில் குறைந்த செலவில் அந்தமானுக்கு சுற்றுலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி அறிவித்துள்ளது. அதனை எப்படி புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Irctc Andaman Tour Package: பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பை அறிவித்து வரும் நிலையில், 2026 புத்தாண்டையொட்டி, அந்தமானுக்கு டூர் பேக்கேஜை கொண்டு வந்துள்ளது.
IRCTC எனப்படும் இந்தியன் ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் அதிக பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. வெவ்வேறு மாநிலங்களில் மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளுக்கும் சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்கி வருகிறது. குறைந்த விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்லக் கூடிய வகையில், பேக்கேஜ்களை ஐஆர்சிடிசி கொண்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், அந்தமானுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், குறைந்த செலவில் சென்னையில் இருந்து நாம் அந்தமானுக்கு டூர் செல்லலாம். அந்தமான் டூர் பேக்கேஜை ஐந்து வகைகளாக ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது.
Exotic டூர் பேக்கேஜ், romantic டூர், திரில்லிங் டூர், best of அந்தமான் டுர், குடும்ப அந்தமான் டூர் உள்ளிட்ட தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது. இது ஒவ்வொருக்கு ஒவ்வொரு கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, குடும்ப தொகுப்பை பார்க்கையில், உங்கள் குடும்பத்தினருடனோ அல்லது குழந்தைகளுடனோ ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தப் பேக்கேஜ் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இந்த தொகுப்பு 2026 மார்ச் வரை இருக்கிறது. இதில் போர்ட் பிளேர் மற்றும் ஹேவ்லாக், நீல் தீவு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், இதற்கு குறைந்தது ரூ.35,000 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பேக்கேஜில் 6 நாட்கள் நாம் அந்தமானை சுற்றி பார்க்கலாம். romantic டூர் பேக்கேஜை பொறுத்தவரை, மார்ச் 2026 வரை இருக்கிறது. 7 நாட்கள் வரை அந்தமானை சுற்றி பார்க்கலாம். பீக் சீசன் கட்டணங்கள் ரூ.37,465 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாதாரண நாட்களில் ரூ.42,965 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Thrilling டூர் பேக்கேஜை பொறுத்தவரை 6 நாட்கள் அந்தமானை சுற்றி பார்க்கலாம். இதற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ.31,535 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் explore செய்யலாம். போர்ட்பிளேர், ஹேவ்லாக், நீல் தீவு போன்ற இடங்களை சுற்றி பார்க்கலாம் என ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது.
குறிப்பாக, புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை அந்தமானில் கழிப்பது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இந்த டூர் பேக்கேஜ்களை புக் செய்ய IRCTC வலைத்தளம் மொபைல் செயலியை பார்வையிட வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலாவுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.