அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்

IRCTC Meghalaya Assam Tour Package: குறைந்த செலவில் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்புகளை வழங்கியுள்ளது. எனவே, இதற்கான டிக்கெட்டுகளை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
IRCTC Meghalaya Assam Tour Package: ஐஆர்சிடிசியின் பேக்கேஜ் மூலம் சென்னையில் இருந்து மேகாலயா, அசாம் மாநிலங்களுக்கு செல்லலாம். சென்னையில் இருந்து உங்கள் பயணம் தொடங்கக் கூடும்.
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. ஆன்மீக சுற்றுலா பேக்கேஜ் மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜின் மூலம் மேகாலயா, அசாம் மாநிலங்களுக்கு சென்னையில் இருந்து செல்வீர்கள். அசாம் மற்றும் மேகாலயா ஆகியவை இயற்கை அழகு மறறும் அமைதியான சூழலுக்கு ஏற்ற இடமாகும். காசிரங்கா தேசிய பூங்கா முதல் சிரபுஞ்சி குகைகள் வரை அனைத்துமே தனித்துவமாக அனுபவத்தை வழங்கும்.
இந்த பேக்கேஜ் மூலம் 6 நாட்கள் மற்றும் 5 இரவு வரை மேகாலயா, அசாமில் சுற்றுலா செல்லலாம். இந்த தொகுப்பில் பயணிகளை அசாம் மற்றும் மேகாலயாவில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலு தலங்களுக்கு அழைதது செல்லும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து தொடங்குகிறது.
இந்த தொகுப்பில் மூலம் ஷில்லாங்க, சிரபுஞ்சி, மாவ்லின்னாங், காசிரங்கா போன்ற பிரபலமான இடங்களுக்கு செல்ல முடியும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமானம் டிக்கெட், உள்ளூர் வாகனம், ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு, வழிகாட்டிகள், பயண காப்பீடு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்வதற்கான என்ட்ரி டிக்கெட் போன்றவற்றை நீங்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, சென்னையில் இருந்து விமான நிலையத்திற்கு எந்த வாகனமும் தரப்படாது. உங்களது சொந்த செலவில் தான் நீங்கள் விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டியிருக்கும்.
மேலும், மேகாலயா, அசாம் மாநிலத்திற்கான சுற்றுலா கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.57,600, இரண்டு பேருக்கு ரூ.42,800, மூன்று பேருக்கு ரூ.41,600 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு செல்ல விரும்புபவர்கள் இந்த தொகுப்பில் மூலம் செல்லலாம்.
அதுவும், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி காதல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, தங்கள் காதலர், பார்ட்னருடன் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் அசாம், மேகாலயாவுக்கு செல்லலாம். மேகாலயா, அசாம் செல்ல விரும்புபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.