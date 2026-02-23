கம்மி விலையில் அயோத்தி டூர்! ராமரை தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ்

IRCTC Ayodhya Tour Package: குறைந்த செலவில் அயோத்தி செல்லும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதனை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Ayodhya Tour Package: சென்னையில் இருந்து அயோத்திக்கு ரூ.6,300 செலவில் செல்லலாம். அயோத்தியுடன் சேர்த்து வாரணாசி, பிரக்யராஜ் உள்ளிட்ட 7 ஆன்மீக தலங்ளுக்கு செல்லலாம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக தலங்களுக்கு சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், அயோத்திக்கு சென்னையில் இருந்து சுற்றுலா செல்லும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் மூலம் 9 இரவுகள் மற்றும் 10 பகல்களை உள்ளடக்கியது.
இந்த பேக்கேஜ் மூலம் அயோத்தி, வாரணாசி, உஜ்ஜைன், நாசிக, பிரயாக்ராஜ், ஷரிங்வர்பூர், சித்ரகூட் என 7 ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்லலாம். சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரம் அயோத்தி ரயில் மூலம் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக் கிழமை ரயில் மூலம் அழைத்து செல்லப்படுகிறீர்கள்.
அயோத்தி கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.10,950 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏசி பெட்டியில் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு ரூ.29,700, ஏசி அல்லாத பெட்டிகளில் 2,3 பேருக்கு ரூ.9700 முதல் ரூ.10,950 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அயோத்திக்கு சென்னையில் இருந்து நேரடி விமான சேவையும் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.6300 முதல் ரூ.6500 வரை இருக்கிறது. சென்னையில் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் அயோகத்தி நேரடி விமான சேவை உள்ளது.
விமானத்தில் ஒரு நபருக்கு ரூ.35,500 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டூர் பேக்கேஜில் விமான கட்டணம், ரயில் கட்டணம், ஹோட்டல், காலை மற்றும் இரவு உணவு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி மூலம் அயோத்தி செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலகா டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.