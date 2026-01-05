IRCTC துபாய் டூர் பேக்கேஜ்! அடடே இவ்வளவு தானா? மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC Dubai Tour Package: குறைந்த செலவில் துபாய் செல்ல ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் எப்படி செல்லலாம், எப்படி புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
IRCTC Dubai Tour Package: துபாய் சுற்றுலா தொகுப்பு ஜனவரி 26ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. எனவே, உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
IRCTC பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்தியா மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போதுழ குறைந்த செலவில் பயணிகள் துபாய் செல்லும் வகையில், சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, அதுகுறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் துபாய் சுற்றுலா பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பயணம் ஜனவரி 26ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் நகரங்களில் இருந்து பயணிகள் ஒன்றாக துபாய்க்கு வந்து, ஒருங்கிணைந்த இந்தியக் குழுவாகப் பயணிப்பார்கள். இந்தப் பயணத்தின் மூலம் இந்தியாவின் ஒற்றுமை மற்றும் கலாச்சார அடையாளத்தை சர்வதேச அளவில் வெளிப்படுத்துவதே IRCTCயின் நோக்கமாகும்.
ஐஆர்சிடிசியின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பை நாட்டின் பல முக்கிய நகரங்களிலிருந்து முன்பதிவு செய்யலாம். கொச்சி, பெங்களூரு, அகமதாபாத், மும்பை, இந்தூர், ஜெய்ப்பூர், டெல்லி, சண்டிகர் மற்றும் லக்னோ போன்ற நகரங்களிலிருந்து பயணிகள் முன்பதிவு செய்யலாம். 4 இரவுகள் மற்றும் 5 நாட்கள் துபாயில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்வார்கள்.
ஐஆர்சிடியின் துபாய் சுற்றுலா பேக்கேஜ் கட்டணம் ரூ.94,730 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுப்பில் விமான போக்குவரத்து டிக்கெட், மூன்று ஹோட்டல்களில் தங்குமிடம், விசா கட்டணம், உணவு, ஏசி பேருந்து, பாலைவன சவாரி, பயண காப்பீடு போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த தொகுப்பில் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிடலாம். துபாயில், பாம் ஜுமேரா, மிராக்கிள் கார்டன், புர்ஜ் கலீஃபாவின் ஒளி மற்றும் ஒலி நிகழ்ச்சி, கோல்ட் சூக் மற்றும் ஸ்பைஸ் சூக் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடலாம்.
கூடுதலாக, அபுதாபி நகர சுற்றுப்பயணத்தில் ஷேக் சயீத் மசூதி பார்வையிட வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், பாலைவன சவாரி, சாகச நிகழ்ச்சிகளையும் பார்வையிடலாம். குடியரசு தின துபாய் சுற்றுலா தொகுப்பிற்கான முன்பதிவுகள் ஜனவரி 6, 2026 வரை செய்யலாம் என்று IRCTC அறிவித்துள்ளது.
ஆர்வமுள்ள பயணிகள் அதிகாரப்பூர்வ IRCTC வலைத்தளம் மூலம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். குறைந்த இருக்கைகள் இருப்பதால், முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் முன்பதிவுகள் செயல்படுத்தப்படும் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.