சம்மர் லீவுக்கு ஜில்ஜில் டூர்.. கம்மி விலையில் காஷ்மீர் செல்ல சூப்பர் வாய்ப்பு.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Kashmir Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் உங்களுக்கு மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம், விமான டிக்கெட் போன்றவையும் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, கோடை காலத்தில் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
IRCTC Kashmir Tour Package Latest: ஐஆர்சிடியின் காஷ்மீர் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், மக்கள் சுற்றுலாவுக்கு படையெடுத்துள்ளனர். வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களக்கு மக்கள் சுற்றுலா சென்று வருகின்றனர். கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
காஷ்மீர் சுற்றுலா தொகுப்பு மே 25ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஐந்து இரவுகள், 6 நாட்கள் உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின்படி, மே 25ஆம் தேதி சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஸ்ரீநகருக்கு செல்வீர்கள். காலை 11.10 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்படும் 5.25 மணிக்கு ஸ்ரீநகருக்கு சென்றடைவீர்கள். ஸ்ரீநகரில் இரவில் தங்கிவிட்டு, மறுநாள் காலை சோனாமார்க் புறப்படுவீர்கள்.
சோனாமார்க்கில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிட்டு, இரவில் ஹோட்டலில் தங்குவீர்கள். இரண்டாம் நாள் காலை உணவிற்கு பிறகு, குல்மார்க்கிற்கு பயணம் செய்வீர்கள். தொடர்ந்து, மறுநாள் பஹல்காமுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். பஹல்காம் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு, ஐந்தாம் நாள் ஸ்ரீநகருக்கு செல்வீர்கள்.
ஸ்ரீநகரின் முக்கியமான சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிட்ட பிறகு, ஸ்ரீநகரில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்படுவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் குல்மார்க், பஹல்காம் உள்ளிட்ட காஷ்மீரின் முக்கிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் காலை, இரவு, மதியம் உணவு வழங்கப்படும். மேலும், விமான டிக்கெட், வாகனம் போன்றறை இடம்பெற்றிருக்கும்.
ஐஆர்சிடிசி காஷ்மீர் சுற்றுலா கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.48,500, இரண்டு முதல் மூன்று பேருக்கு ரூ.39,600 என கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு கட்டணமாக ரூ.27,700 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. படுக்கை தேவையில்லாத குழந்தைளுக்கு கட்டணமாக ரூ.27,700 கட்டணம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசியின் காஷ்மீர் சுற்றுலா பேக்கேஜ் மே 25ஆம் தேதி தொடங்கி, மே 30ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
கோடை விடுமுறைக்கு காஷ்மீர் செல்ல சூப்பரான வாய்ப்பு. இதனை மக்கள் கட்டாயம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலமே உங்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு போன்றவை வழங்கப்படுவதால், தவறாமல் பயன்படுத்திப் பாருங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.