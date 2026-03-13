கம்மி விலையில் அந்தமான் டூர்.. 6 நாட்கள் தங்குமிடம், உணவு வசதி.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

IRCTC Andaman Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் அந்தமானுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Andaman Tour Package: ஐஆர்சிடிசி 5 நாட்கள் அந்தமானுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. மார்ச் 30ஆம் தேதி இந்த சுற்றுலா தொடங்குகிறது.
ஐஆர்சிடிசி பட்ஜெட் விலையில் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஹைதராபாத்தில் இருந்து அந்தமானுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த சுற்றுலா மார்ச் 30ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மார்ச் 30ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி அந்தமானை சுற்றி பார்க்கலாம்
ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் 6 நாட்கள் சுற்றுலா செல்வீர்கள். இந்த தொகுப்பில் அந்தமான் ஜெயில், மியூசியம், கார்பின்ஸ் கோவ் பீச், ராதாநகர் கடற்கரை, எலிஃபண்ட் கடற்கரை, காலாபதர் கடற்கரை, லக்ஷமன்பூர் கடற்கரை போன்ற சுற்றுலா தளங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் இருந்து அதிகாலை புறப்பட்டு, போர்ட் பிளேர் சென்றடைவீர்கள். ஹோட்டலில் செக் இன் செய்துவிட்டு, போர்ட் பிளேர் சிறை, அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிடுவீர்கள். மாலையில் சிறையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து விட்டு, ஹோட்டலுக்கு செல்வீர்கள்.
தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்து நாட்கள் நீல் தீவு, சீதாபூர் கடற்கரை, லக்ஷமண்பூர் கடற்கரை, கலா பதர் கடற்கர, ராதாநகர் கடற்கரை ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள். மேலும், கடற்கரைகளில் ஸ்னோ ராஃப்டிங், ஸ்கூபா டைவிங் போன்றவற்றை செய்வீர்கள்.
ஐஆர்சிடிசியின் அந்தமான் சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.65,850, இரண்டு பேருக்கு ரூ.48,700, மூன்று பேருக்கு ரூ.46,950 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்து முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு விலைகள் பொருந்தும். இந்த சுற்றுலாவிற்கு 29 இருக்கைகள் உள்ளன. எனவே, ஆர்வமுள்ள பயணிகள் உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான டிக்கெட், ஐந்து இரவுகள் தங்குமிடம், ஐந்து நாட்கள் காலை, இரவு உணவு, உள்ளூர் பேருந்து ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், மதிய உணவு, தனிப்பட்ட செலவுகள், ஹைதராபாத்தில் விமான நிலைய பிக்அப் மற்றும் டிராப் வசதி ஆகியவற்றை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்
அந்தமான் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். பயணிகள் விவரம் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளிட்டு, டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள்