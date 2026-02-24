பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

IRCTC Coorg Tour Package: குறைந்த செலவில் ஐஆர்சிடிசி கூர்க் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, இந்த திட்டத்திற்கான முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
IRCTC Coorg Tour Package: ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்தில் சென்னையில் இருந்து கூர்க் செல்வீர்கள். எனவே, இதற்கு எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம் என்பதையும் பார்ப்போம்.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பட்ஜெட் விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் கூர்க் செல்ல ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தி அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. மார்ச் 5,12,19,26ஆம் தேதி ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ் மூலம் கூர்க் சுற்றுலா செல்லலாம். இந்த கூர்க் சுற்றுலா பேக்கேஜ் 4 இரவுகள், 5 பகல்களை உள்ளடக்கியது.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 9.15 மணிக்கு புறப்படும் சென்னை - மைசூர் ரயில், மறுநாள் மைசூர் ரயில் நிலையத்தில் இறங்குவீர்கள். அங்கிருந்து மகாராஜா அரண்மனை, மைசூர் மிருகக்காட்சிசாலை, மைசூர் தேவாலயத்தை பார்வையிடுவீர்கள்.
தொடர்ந்து, மறுநாள் மைசூரில் இருந்து வாகனம் மூலம் கூர்க் செல்வீர்கள். அபே நீர்வீழ்ச்சி, ஓம்காரேஷ்வர் கோயிலை பார்வையிடுவீர்கள். தலைக் காவேரி மற்றும் பாகமண்டலா இடங்களுக்கும் சுற்றுலா செல்வீர்கள்.
ஐஆர்சிடிசியின் கூர்க் சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் டிக்கெட், இரண்டு இரவுகள் தங்கும் வசதி, உள்ளூர் வாகனம், இரண்டு வேளை காலை உணவு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை சுற்றுலா தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
மேலும், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவுக் கட்டணம், காலை, மதிய வேளை உணவு, தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கூர்க் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.