கம்மி விலையில் கோவா டூர்.. 6 நாட்கள் உணவு, தங்குமிடத்துடன் சூப்பரான IRCTC பேக்கேஜ்!

IRCTC Goa Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கோவா சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஏப்ரல் மாதத்தில் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்லலாம்.
IRCTC Goa Tour Package Latest: ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த சுற்றுலா செல்வீர்கள். எனவே, இதற்கான டிக்கெட்டுகள் இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்வது நல்லது.
கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே பலரும் சுற்றுலா செல்ல தயாராக இருப்பார்கள். ஏப்ரல் முதலே சுற்றுலா செல்ல பலரும் விருப்பப்படுவார்கள். இதற்காகவே, ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சம்மர் சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் குறைந்த விலையில் பல்வேறு நாடுகள், வெளி மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா செல்லலாம்.
அந்த வகையில், தற்போது கோவாவுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி ரொம்ப கம்மி விலையில் இந்த சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம் சண்டிகரில் இருந்து ரயில் மூலம் கோவாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
சண்டிகரில் இருந்து ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி ரயில் மூலம் செல்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 5 இரவுகள், 6 நாட்களை உள்ளடக்கியது. கோவாவில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு வாகனம் மூலம் செல்வீர்கள். இதற்கான ஏற்பாட்டை ஐஆர்சிடிசி செய்யும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் மட்காவ்ன், வடக்கு கோவா, தெற்கு கோவா ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். வடக்கு கோவாவில் கலங்குட் கடற்கரை, அஞ்சுனா கடற்கரை, வாகடோர் கடற்கரை, அகுவாடா கோட்டை உள்ளிட்ட வடக்கு கோவாவின் சுற்றுலா இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
தெற்கு கோவாவில் மங்கேஷி கோயில், பழைய கோவா தேவாலயங்கள், மிரமர் கடற்கரை, டோனா பவுலா, படகு சவாரி போன்றவற்றை பார்வையிடுவீர்கள். இதன்பிறகு, மட்காவில் இருந்து சண்டிருக்கு பயணத்தை முடித்துவிட்டு ரயிலில் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
கோவா சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.27,085, 2 பேருக்கு ரூ.19,405, 3 பேருக்கு ரூ.18,595 என நிர்ணயிக்கப்ட்டுள்ளது. குறைந்த செலவில் கோவாவை சுற்றி பார்க்க விருப்பப்படுபவர்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் உணவு, தங்கும் வசதி, தங்குமிடம், உள்ளூர் வாகனம் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகள், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணத்தை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஏப்ரலில் கோவா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.