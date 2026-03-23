சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Himachal Summer Tour: ஐஆர்சிடிசி கம்மி விலையில் இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், நீங்கள் கோடை விடுமுறைக்கு நீங்கள் பட்ஜட் விலையில் செல்லலாம்.
IRCTC Himachal Summer Tour: சென்னையில் இருந்து ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு தொடங்குகிறது. எனவே, கோடை விடுமுறையில் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
வடஇந்தியாவில் அழகிய மலை மாநிலமாக இமாச்சல பிரதேசம் உள்ளது. இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு ஆண்டுதோறும் ஏகப்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். பனிச்சரிவுக்ள, பசுமையான காடுகள், நிதிகள், மலைகள் ஆகிய அனைத்தும் சுற்றுலா பயணிகளை கவருகிறது.
மாநிலத்தில் உள்ள ஷிம்லா, மணாலி, டல்ஹௌசி, தரம்சாலா ஆகிய இடங்கள் மிகவும் பிரபலமானவை. மணாலிக்கு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் செல்வதாக சிறப்பானதாக இருக்கும். இந்த நிலையில் தான், ஐஆர்சிடிசி இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
சென்னையில் ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி இமாச்சல பிரதேச சுற்றுலா தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 6 இரவுகள், 7 நாட்களை உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் சண்டிகருக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சண்டிகரில் இருந்து ஷிம்லாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
சிம்லாவில் காலி பாரி கோயில், குர்பி போன்ற இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். தொடர்ந்து, ஷிம்லாவில் இருந்து மணாலிக்கு பயணம் செய்வீர்கள். அங்கு வைஷ்ணவ் தேவி கோயில், குளுவில் உள்ள ஏரிகள், மலைகளுக்கு பயணம் செய்வீர்கள். மணாலியில் ஹடிம்பா தேவி கோயில், கிளப் ஹவுஸ், வன் விஹார் போன்ற இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
மணாலியில் இருந்து சோலாங் பள்ளத்தாக்கை பார்வையிட்டு, அங்கிருந்து சண்டிகருக்கு கார் மூலம் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சண்டிகரில் இருந்து சென்னைக்கு நேரடி விமான மூலம் திரும்புவீர்கள். இமாச்சல பிரதேச சுற்றுலாவிற்கு கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.59,900 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு பேருக்கு ரூ.45,700, மூன்று பேருக்கு ரூ.43,600 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.39,300, படுக்கை இல்லா குழந்தைக்கு ரூ.36,200 என கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான கட்டணம், சிம்லாவில் 2 இரவுகள், மணாலியில் இரவுகள், சண்டிகரில் 1 இரவுகள் தங்குமிடம் வசதி வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், 6 காலை உணவுகள், 6 வேளை இரவு உணவுகளும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவையும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே, இமாச்சல பிரதேசம் செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.