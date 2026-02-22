English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு

கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு

IRCTC Latest kashmir Tour Package:  ஐஆர்சிடிசி சென்னையில் இருந்து காஷ்மீருக்கு 6 நாட்கள் சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம்  நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் காஷ்மீர் செல்லலாம்.

IRCTC Latest kashmir Tour Package: ஐஆர்சிடிசி காஷ்மீர் சுற்றுலா மூலம் ஸ்ரீநகர், குல்மார்க், சோனாமார்க், பஹல்காம் உள்ளிட்ட இடங்களை பார்வையிடலாம்.
ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் பல்வேறு  நாடுகள்,   மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், காஷ்மீருக்கான சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சென்னையில் இருந்து 6 நாட்கள் காஷ்மீர் செல்வதற்கான சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. 

காஷ்மீர் சுற்றுலா ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி துவங்குகிறது. ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இந்த சுற்றுலா ஏப்ரல் 19ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் ஸ்ரீநகருக்கு செல்வீர்கள்.  

 அங்கிருந்து, சோனமார்க், குல்மார்க்,  பஹல்காம், ஸ்ரீநகர் ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்ப்பீர்கள்.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் 6 நாட்கள் வரை காஷ்மீரை சுற்றி பார்க்கலாம்.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பிற்கான கட்டணத்தையும் ஐஆர்சிடிசி நிர்ணயித்துள்ளது. 

அதன்படி, ஐஆர்சிடிசி காஷ்மீர் சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.62,500, இரண்டு பேருக்கு   ரூ.44,900, மூன்று பேருக்கு ரூ.43,300, படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தை 5 வயது முதல் 11 வயது வரை ரூ.38,700, படுக்கை  தேவையில்லாத 2 வயது முதல் 4 வயது குழந்தைக்கு ரூ.35,600 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான கட்டணம், ஹோட்டல், காலை மற்றும் இரவு உணவு, டூர் மேனேஜர், டிராவல் இன்சூரன்ஸ், ஜிஎஸ்டி போன்றவை சுற்றுலா தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கும். 

 மேலும்,  அனைத்து சுற்றுலா தலங்களுக்கான நுழைவு கட்டணம், மதிய உணவு போன்ற தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.  காஷ்மீர் சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் சேத்துப்பட்டில் உள்ள ஐஆர்சிடிசி அலுவலகத்தை  நேரில் பார்வையிடலாம். மேலும், 8287931967/8287931959/8287931974 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

