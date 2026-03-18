7 நாட்கள் கேரளா சுற்றுலா.. கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?

IRCTC Kerala Tour Package Latest: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கேரளாவுக்கு 7 நாட்கள் சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதன் மூலம், கேரளாவில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிடலாம்.
IRCTC Kerala Tour Package Latest: கேரளாவுக்கு சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடவுளின் தேசம் என்று அழைக்கப்படும் கேரளாவுக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். கேரளாவில் உள்ள இயற்கை அழகு, கலாசாரம், உணவு மற்றும் அமைதியான சூழலுக்கு பெயர் பெற்றது.
இதனால், கேரளாவுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, கோடை காலத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிலையில், சம்மருக்கு கேரளா செல்லும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கேரளாவுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் பட்ஜெட் விலையில் பயணிகளே சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இதுகுறித்து முழு விவரத்தை பார்க்கலாம்.
அமேசிங் கேரளா என்ற பெயரில் சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா 7 நாட்களை உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா திட்டம் லக்னோவில் இருந்து தொடங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் கொச்சி, மூணார், தேக்கடி, குமரகோம், திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்க்கலாம்.
இந்த பயணம் லக்னோவில் இருந்து மார்ச் 22ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. லக்னோவில் இருந்து விமானம் மூலம் கேரளாவுக்கு சுற்றுலா செல்வீர்கள். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் ஒரு நபருக்கு ரூ.78,000 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரண்டு பேருக்கு ரூ.55,200, மூன்று பேருக்கு ரூ.52,400 என கட்டணமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான கட்டணம், உள்ளூர் போக்குவரத்து வாகனம், ஹோட்டல்கள், மூன்று வேளை உணவு, பயணக் காப்பீடு என பல அத்தியாவசிய வசதிகளை வழங்குகிறது. மேலும், உங்கள் தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, மார்ச் 22ஆம் தேதிக்கு கேரளா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சுற்றுலாவுக்கு சிறிது நாட்களே இருப்பதால், உடனே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.